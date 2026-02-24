Por Redacción |

La 40ª edición de los Premios Goya 2026 contará, un año más, con Inés Hernand en el especial de RTVE Play que cubre la alfombra de la famosa cita que homenajea al cine español. Sin embargo, en esta ocasión, la abogada y comunicadora no estará sola, ya que estará acompañada por Nuria Marín y Marina Rivers.

El 28 de febrero, desde el Auditori Fòrum de Barcelona, estas tres mujeres presentarán la alfombra roja y ofrecerán la cobertura del backstage de la gala en la retransmisión de la plataforma digital de Televisión Española. De esta manera, la periodista catalana vuelve a RTVE Play tras un breve periodo en 'Open Play', ahora rebautizado como 'En Play', y Marina Rivers repite en su faceta de presentadora tras estar también en el 'Benidorm Calling' del 14 de febrero de 2026.

Inés Hernand repite un año más en la previa de la alfombra de los premios Goya

Además de esta cobertura por RTVE Play, desde las 19:25 horas, el ente público ofrecerá en directo la alfombra roja previa a la gala con Carlos del Amor, Elena Sánchez, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Sara Rancaño y Cristina Villanueva. Por si fuera poco, La 1 dedicará el día al cine español con una ristra de películas que amenizarán a la audiencia antes y después de la 40ª edición de los Premios Goya.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar presentan los Premios Goya (Enrique Cidoncha – Academia de Cine)

También en La2Cat

Esta "fiesta del cine español" emitirá. A las 19:25h ya darán paso a la esperada y comentada alfombra roja, mientras que la gala arrancará a las 22:00h. Tras premiar a los mejores títulos del momento, La 1 emitirá 'Cinco lobitos', cinta ganadora de tres premios Goya en 2023.

Por otra parte, la cobertura se extiende también a La2Cat, donde podrá verse 'La nit dels Goya', un programa especial desde la alfombra roja que comenzará a las 21:00h. Esta cadena de RTVE Catalunya emitirá los 40 Premios Goya con comentarios en catalán, de la mano de las periodistas Silvia Tarragona y Montse Soto.