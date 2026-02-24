Programa relacionado
El sábado 28 de febrero, la industria del cine español tiene su cita más importante: los Premios Goya. En esta ocasión, el emplazamiento salta a Barcelona, donde el Auditori Forum CCIB será la sede para dar a conocer cuáles son los ganadores de la 40ª edición. Pero no todo serán discursos, sino que la Academia de Cine ha preparado una velada marcada por la música.
Siguiendo la estela del año anterior, este 2026 los Premios Goya también contarán con un buen número de cantantes. En primer lugar, Rigoberta Bandini, que presenta la ceremonia en compañía de Luis Tosar, actuará en la gala. Cabe señalar que ella repite, pues en 2025 se subió al escenario de Granada para versionar 'El amor', de Massiel. Además, cuenta con un Goya a Mejor canción original por 'Yo solo quiero amor', de 'Te estoy amando locamente'.
Belén Aguilera es otra de las cantantes que dará la nota musical en la gala del cine español. La artista se ha posicionado como una de las voces más vanguardistas del pop español y en septiembre de 2025 publicó 'Anela'. Bad Gyal, una de las cantantes de música urbana más influyentes de nuestro país, también ocupará el escenario del Auditori pocos días antes de publicar su álbum 'Más Cara'.
Dani Fernández, uno de los grandes referentes del pop-rock español, ha confirmado su participación, al igual que Ana Mena, que además de cantante es actriz y estrenó a finales de enero 'Ídolos' junto a Óscar Casas. La casa azul, el proyecto de Guille Milkyway, también se dejará ver por los Goya. Completan el listado de actuaciones musicales Alba Molina, hija del dúo Lole y Manuel; y Ángeles Toledano, una de las voces más prometedoras del flamenco actual.
¿Quiénes entregarán los premios?
Hace tan solo unos días, la Academia de Cine compartía el nombre de los profesionales que se subirán al escenario de Barcelona para entregar los "cabezones". J.A. Bayona, Miguel Herrán, Victoria Luengo, Eduard Fernández, Loles León, Paco León, Miki Esparbé, Enric Auquer, Natalia de Molina, Laura Weissmahr, José Corbacho, Toni Acosta, Michelle Jenner, Karla Sofía Gascón, Marina Comas, Silvia Abril, Diego Luna, Daniel Guzmán, Salva Reina, Leonor Watling, Anna Castillo, Laia Costa, Irene Escolar, Antonia San Juan, Rodrigo Sorogoyen, Cayetana Guillén Cuervo, Asaari Bibang, Marcel Borràs, Pepe Lorente, Amaia Romero, Carlos Cuevas, Mariano Barroso, Arturo Valls, El Langui, Eneko Sagardoy, Laia Marull, Arantxa Echevarría, Edu Grau, Ivana Baquero, Marcel Barrena, Leticia Dolera, Ángeles González Sinde y Clara Segura, entre otros, darán a conocer a los ganadores.