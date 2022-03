RTVE no modificará la letra de "SloMo" por decisión del Observatorio de Igualdad

El pasado 27 de febrero, Ignacio Elguero, director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional y miembro de la alta Dirección de RTVE, comparecía en 'RTVE responde' para informar de que, tras las quejas por sexismo en la canción de "SloMo", el ente no se cerraba a modificar la letra si el Observatorio de Igualdad lo creía conveniente.

Chanel, durante su actuación en el Festival da Canção de Portugal

Finalmente, RTVE no cambiará la letra de la canción con la que Chanel Terrero representará a España en el Festival de Eurovisión 2022, según informa ECD y ha podido confirmar FormulaTV. Tras semanas de controversia por parte de muchos espectadores, el Observatorio de Igualdad no ha creído necesario modificar algunos aspectos del tema que tantas críticas habían recibido.

Concepción Cascajosa, presidenta del Observatorio de Igualdad y miembro del Consejo de Administración, afirmó que "no se debe intervenir el tema", debido a que lo prioritario es "la libertad de creación", tal y como recoge el citado medio. Por otro lado, la consejera detalló que estábamos ante "una polémica sobrevenida" al no plantearse en la forma y el tiempo adecuados. Eso sí, esto servirá para tenerlo más en cuenta en las próximas ediciones.

RTVE ya defendió la letra

Las críticas por la letra de "SloMo" llegaron incluso a la Comisión Mixta de Control Parlamentario, donde Lidia Guinart, diputada del PSOE, reprochaba que normalizaba "la mercantilización del cuerpo de la mujer". En su réplica, José Manuel Pérez Tornero defendió la letra, hecho emulado por otras personalidades como Alaska. La presentadora del Benidorm Fest afirmaba que "cuando algo no te gusta no lo consumas, manifiéstalo, pero no intentes que alguien no haga algo que quiera porque lo haga como tú quieras".