Salomé Pradas rompe su silencio y apunta a Carlos Mazón

RTVE publicará un adelanto de las canciones del Benidorm Fest 2026 antes de su lanzamiento

La cadena pública publicará un fragmento de 20 segundos de los temas el 11 de diciembre, una semana antes de su publicación oficial.

RTVE publicará un adelanto de las canciones del Benidorm Fest 2026 antes de su lanzamiento
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Jueves 30 Octubre 2025 11:50 (hace 3 horas)

Miranda! & Bailamamá, participantes del Benidorm Fest 2026 The Quinquis, participantes del Benidorm Fest 2026 Tony Grox & Lucycalys, participantes del Benidorm Fest 2026 Dora & Marlon Collins, participantes del Benidorm Fest 2026 Asha, participante del Benidorm Fest 2026 Atyat, participante del Benidorm Fest 2026 Greg Taro, participante del Benidorm Fest 2026 Dani J, participante del Benidorm Fest 2026 Izan Llunas, participante del Benidorm Fest 2026 Kenneth, participante del Benidorm Fest 2026 KU Minerva, participante del Benidorm Fest 2026 Julia Medina, participante del Benidorm Fest 2026 Mikel Herzog Jr., participante del Benidorm Fest 2026 Mayo, participante del Benidorm Fest 2026 Funambulista, aspirante del Benidorm Fest 2026 Kitai, aspirantes del Benidorm Fest 2026 Rosalinda Galán, aspirante del Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest da un paso inédito en su promoción: Radiotelevisión Española ha anunciado que el 11 de diciembre de 2025 se publicarán adelantos de 20 segundos de todas las canciones que competirán en la quinta edición, antes de su lanzamiento el 18 de diciembre. Según Sergio Calderón, director de TVE, esta iniciativa permitirá a los artistas "ampliar sus propias estrategias de promoción" y reforzar el impacto del certamen musical. Desde la Corporación se considera un paso más en convertir el festival en un auténtico escaparate para la música española.

Sergio Calderón y María Eizaguirre durante la charla &#39;De la pantalla al escenario: televisión y circuitos culturales&#39; en BIME 2025
Sergio Calderón y María Eizaguirre durante la charla 'De la pantalla al escenario: televisión y circuitos culturales' en BIME 2025

El anuncio se produjo durante la presentación de RTVE en BIME 2025, un encuentro internacional clave de la industria musical que articula conexión entre España y Latinoamérica. En ese foro, María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, afirmó que "en apenas cuatro ediciones, el Benidorm Fest se ha consolidado como una plataforma de impulso al sector musical y un espacio de diversidad artística y generacional". Esa idea de puente cultural queda reforzada con la estrategia de adelantar las canciones para que tanto público nacional como internacional pueda empezar a escuchar y utilizar en redes sociales.

El Benidorm Fest 2026 cuenta con 18 propuestas que aspiran a alzarse con el micrófono de bronce, como son: Asha; Atyat; Dani J; Dora y Marlon Collins; Funambulista; Greg Taro; Izan Llunas; Kenneth; KITAI; Ku Minerva; Luna Ki; María León y Julia Medina; Mayo; Mikel Herzog Jr.; Miranda! y Bailamamá; Rosalinda Galán; TheQuinquis; Tony Grox y Lucycalys. En este listado, cuatro de los temas provienen del campamento de composición promovido por RTVE, lo que refuerza su apuesta por la creación nacional.

Luna Ki regresa al Benidorm Fest tras abandonar la primera edición
Luna Ki regresa al Benidorm Fest tras abandonar la primera edición

¿Objetivo Eurovisión?

Pero esta edición llega en un momento de incertidumbre respecto a España en el Festival de Eurovisión 2026. RTVE ha manifestado que la participación en Viena 2026 está aún en el aire, condicionada a que compita Israel, lo que añade un matiz estratégico al Benidorm Fest: ¿seguirá siendo únicamente la preselección eurovisiva o afianzará una identidad propia? Habrá que esperar hasta diciembre para conocer la decisión de la UER sobre la controvertida participación de Israel, que marcará el futuro de varios países.

A pesar de la duda sobre el objetivo final del certamen, el Benidorm Fest 2026 reafirma su posición como una de las grandes apuestas de la cadena pública para conectar generaciones, traspasar fronteras y ofrecer visibilidad a nuevos valores musicales. "RTVE es actualmente el motor de la industria musical española; no son palabras huecas sino que tenemos hechos", afirma Eizaguirre.

