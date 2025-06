Por Sandra Alcaide Barrón |

La programación de las tardes y las noches de TVE, está siendo ya desde hace algún tiempo,. La cadena anunciaba con días de antelación la emisión de ' That's My Jam: Que el ritmo no pare ' para el martes 17 de junio, pero finalmente su programación quedaba modificada horas antes por lade la Eurocopa Sub-21 entre la Selección Española e Italia.

Finalmente, este partido crucial para el avance de España en el campeonato europeo será el que se ubique en el hueco entre 'Aquí la Tierra' y 'La revuelta' en la 1. Empezará su emisión sobre las 20:50 y finalizará aproximadamente unos minutos antes de las 22:50, que será el inicio del programa de David Broncano.

Maxi Iglesias, Marta Sánchez, María del Monte, Xuso Jones y Arturo Valls en 'That's My Jam'

Por otra parte, los seguidores del programa presentado por Arturo Valls tendrán que esperar al martes siguiente para una nueva emisión de 'That's my Jam', que previsiblemente será la que acogía a Elena Rivera, Ruth Lorenzo, Vicky Martín Berrocal y Beatriz Luengo. Siempre y cuando RTVE no anuncie un nuevo cambio de última hora sobre su programación o una emisión especial dentro de algún día de la semana que no sea su habitual.

Nuevos cambios en las tardes de la 1

Hace menos de una semana, la situación se daba al revés. TVE mareaba a los fans de 'La promesa' anunciando que no habría capítulo el miércoles 10 de junio y que en su lugar se emitiría el partido inicial de fase de grupos de la Eurocopa Sub-21. Al cabo de las horas, decidieron recular con esta decisión y acabar desviando el partido a La 2, para poder emitir una de sus series estrellas.

Eva Soriano, Raúl Pérez, Carlos Baute, Angy Fernández y Arturo Valls en 'That's My Jam'

Por otro lado, esto de cambiar y modificar las emisiones y horarios de las tardes de La 1 se está haciendo bastante habitual, sobre todo desde la llegada de 'La familia de la tele' a TVE. Actualmente, tras fulminar su segunda parte y reubicarla por enésima vez, el programa producido por La Osa Producciones no parece encontrar su hueco tampoco a partir de las 19:30h. El magacín, que ha estrenado horario el lunes 16 de junio, ha sido la última opción de su franja, por detrás incluso de La 2, al marcar un 4,3% con 309.000 espectadores.