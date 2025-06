La 2 (5,7%) gana a 'La familia de la tele' (5,6%), 'Supervivientes' (20,8%) lidera y 'That's My Jam' (9,7%) sube

Por Redacción | |

'Supervivientes' entra ya de lleno en su recta final y en esta gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha proclamado a su segundo finalista de la edición ante un 20,8%, por lo que vuelve a liderar con tranquilidad pese a ceder -0,3 puntos. 'That's My Jam: Que el ritmo no pare' rompe con el bajón de hace una semana y mejora +0,4 puntos a un 9,7%.

Por otro lado, 'Código 10' sufre un ligero descenso de -0,2 puntos con el que obtiene un 5,9%. En cuanto a 'Renacer', la ficción turca emitida en Antena 3 recupera el doble dígito al subir +1,5 puntos y anotar un 11%. laSexta se decantó por el cine para su noche del martes, donde 'No te preocupes, querida' fue seguido por un 5% y mejoró en +0,5 puntos a '¿Quién quiere ser millonario?'.

Respecto a la batalla del access prime time, 'El hormiguero' volvió a liderar al firmar un 16,8%. 'La revuelta' quedó a más de 4 puntos de distancia tras registrar un 12,1%. Y en cuanto a 'La familia de la tele', el contenedor cosecha un 8,9%, de modo que sube +0,8 puntos. Sin embargo, el dato propio del magacín es de un 5,6%, por lo que se ve superado por La 2 (5,7%) y cae a sexta opción.

Prime time

'Cifras y letras' (6,8%) se alza +0,2 puntos

7,3% firma 'First Dates', que mejora +0,3 puntos

'El intermedio' anota un 6,6% (+0,1)

El 'Exprés' de 'Tierra de nadie' registra un 11,2%, por lo que baja -0,6 puntos

'Renacer' recupera el doble dígito con un 11% y +1,5 puntos

La 1

La Revuelta JJ 1.468.000 12,1% That's my Jam: Que el ritmo no pare856.000 9,7%

La 2

Cifras y letras434.000 4,3% Cifras y letras778.000 6,8% Imma Tataranni Via del Riscatto 256.000 2,1% Imma Tataranni Via del Riscatto (2ª parte) 283.000 2,9% Imma Tataranni De los Sassi a las estrellas 110.000 1,8%

Antena 3

El Hormiguero Roberto Leal 2.052.000 16,8% Renacer818.000 11,0%

Cuatro

First Dates632.000 5,9% First Dates886.000 7,3% Código 10386.000 5,9%

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie: Expres1.373.000 11,2% Supervivientes: Tierra de nadie1.321.000 20,8%

laSexta

El intermedio802.000 6,6% El taquillazo No te preocupes, querida 360.000 5,0%

Late night

La reposición de 'That's my Jam' repite el 3,9% de hace 7 días

El cine de laSexta anota un 3,7%

5,7% marca la reposición de 'Renacer', que se alza +0,4 puntos

La 1

That's my Jam: Que el ritmo no pare176.000 3,9% La noche en 24h: Portada Sergio Peris-Mencheta 74.000 3,1%

La 2

Imma Tataranni De los Sassi a las estrellas (2ª parte) 71.000 1,9% Conciertos Radio 3 Gitano de palo 23.000 1,1%

Antena 3

Renacer194.000 5,7% Sportium game show83.000 4,3%

Cuatro

Código 10 (Continuación)386.000 5,9% Sportium game show31.000 1,4%

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie (Continuación)1.321.000 20,8% Gran Madrid show177.000 8,5%

laSexta

Cine Cada respiro que das 100.000 3,7%

Sobremesa y tarde

La 1

La familia de la tele694.000 8,9% Incluye: - Valle Salvaje743.000 9,7% - La promesa950.000 13,5% - El club de La promesa550.000 7,9% El cazador stars435.000 5,9% Aquí la Tierra877.000 10,3%

La 2

Saber y ganar659.000 7,1% Grandes documentales364.000 4,4% Incluye: - El Okavango: El río de los sueños El limbo 361.000 4,1% - Hijas del sol Mariposas 366.000 4,8% Documenta2172.000 2,4% Incluye: - Los secretos de la civilización Ciudades e imperios 172.000 2,4% Malas lenguas365.000 4,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.316.000 14,5% Y ahora, Sonsoles844.000 11,6% Pasapalabra1.720.000 21,0%

Cuatro

Todo es mentira590.000 7,1% Lo sabe, no lo sabe347.000 5,0%

Telecinco

Tardear774.000 9,4% El diario de Jorge728.000 10,4% Reacción en cadena675.000 8,4%

laSexta

Zapeando632.000 7,1% Más vale tarde489.000 6,8%

Mañana

La 1

La hora de La 1250.000 13,6% Mañaneros 360336.000 11,7% Mañaneros 360620.000 7,7%

La 2

That's English5.000 0,8% Inglés en TVE9.000 1,1% Turismo rural en el mundo8.000 0,7% Bosques de rivera25.000 1,5% Agrosfera13.000 0,7% Aquí hay trabajo10.000 0,5% La aventura del saber21.000 1,0% Documenta229.000 1,3% Incluye: - Los ultimos secretos de la humanidad29.000 1,3% Culturas 218.000 0,7% Jeopardy79.000 2,4% El cazador85.000 1,5% El cazador151.000 1,7%

Antena 3

Espejo público308.000 13,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de queso de cabra y zanahoria 886.000 19,8% La ruleta de la suerte1.663.000 23,1%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Nos vamos de fiesta 3.000 0,3% Alerta cobra Irreconciliables 21.000 1,2% Alerta cobra Sin rastro 37.000 1,8% En boca de todos162.000 5,6%

Telecinco

La mirada crítica167.000 10,0% El programa de AR290.000 13,7% Vamos a ver409.000 12,9% Vamos a ver más692.000 10,5%

laSexta

Remescar, cosmética al instante12.000 1,8% Aruser@s el humorning198.000 14,3% Aruser@s362.000 18,0% Al rojo vivo336.000 10,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al promediar un 22,4%, un dato con el que supera a 'Telediario 1' (11,2%) y a 'Informativos Telecinco 15:00' (10,7%). Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también destaca al registrar un 19,1%. 'Telediario 2' queda en segundo lugar con un 11,2%, mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' registra un 8%.

La 1

Telediario matinal121.000 15,8% Telediario 11.043.000 11,2% Telediario 21.124.000 11,2%

Antena 3

Noticias de la mañana166.000 14,5% Antena 3 Noticias 12.084.000 22,4% Antena 3 Noticias 21.953.000 19,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1462.000 6,4% El Desmarque Cuatro 1335.000 3,7% Noticias Cuatro 2388.000 5,1%

Telecinco

El matinal70.000 8,3% El matinal141.000 11,0% Informativos Telecinco 15:00996.000 10,7% Informativos Telecinco 21:00818.000 8,0%

laSexta

laSexta Noticias 14h732.000 9,2% laSexta Noticias: Jugones561.000 6,0% laSexta Noticias 20h513.000 6,7%

