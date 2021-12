'RuPaul's Drag Race' anuncia su primera edición internacional de 'All Stars'

RuPaul sigue expandiendo su franquicia de una manera que, desde España y muchos otros países, agradecemos enormemente, y es que World of Wonder y BBC han anunciado su primera edición internacional de 'All Stars'. Esto significa que vamos a poder ver a reinas de 'Drag Race España', 'RuPaul's Drag Race UK' o 'Drag Race Holland' en un mismo plató, luchando por ser la mejor drag queen.

RuPaul

Con el Reino Unido como región anfitriona de la primera edición internacional de 'All Stars', el nuevo espectáculo unirá a un total de nueve reinas, poniendo en valor el talento de las drag queens que han participado en las adaptaciones internacionales del formato. Además, esta primera versión tendría como título 'Drag Race: UK Versus the World'.

Respecto al jurado de 'Global Drag Race Superstar', se repite el panel al completo de 'RuPaul's Drag Race UK', con la vuelta al programa de Michelle Visage, Graham Norton y Alan Carr, que acompañarán a RuPaul en esta aventura. Cabe destacar que las reinas de las temporadas de 'RuPaul's Drag Race', la versión estadounidense, también podrían participar.

Muchas opciones

Teniendo en cuenta la cantidad de temporadas y de versiones internacionales que se han desarrollado, y se están desarrollando, RuPaul tiene una ristra de nombres considerable. De hecho, este formato podría unir en un futuro a alguna de nuestras reinas españolas de la primera temporada de 'Drag Race España' con otras de 'Drag Race Holland', 'Drag Race Thailand', 'Canada's Drag Race' y muchos más. De momento, la primera edición estaría ya grabada, por lo que los nombres de Arantxa Castilla-La Mancha o Choriza May, se podrían barajar para próximas ediciones.