Ruth Lorenzo y Niña Polaca, artistas invitados en la Semifinal 2 del Benidorm Fest

Tras las actuaciones de Salvador Sobral y el grupo Marlon en la primera semifinal del Benidorm Fest, era todo un misterio quiénes serían los artistas invitados que se subirían al escenario en la Semifinal 2 del jueves 27 de enero. Durante la rueda de prensa celebrada por la mañana, María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE ha sido la encargada de desvelarlo.

Niña Pastori y Ruth Lorenzo

La primera de ellas será Ruth Lorenzo, a quien muchos ya han visto por la ciudad de Benidorm. La cantante, compositora, presentadora y representante de España en Festival de Eurovisión 2014 con "Dancing in the Rain" no podía fallar en esta primera edición, pues también se ha convertido en la madrina de este evento. Pero no será la única, pues también actuará la grandísima promesa del indie español Niña Polaca.

Declaraciones de los desclasificados

En la convocatoria de prensa han estado presente las integrantes de Azúcar Moreno y los de Unique, los dos grupos que fueron desclasificados en la primera semifinal. Encarna Salazar ha contado que durante la actuación fueron ellas mismas en todo momento: "Dimos lo que la gente espera de nosotras. Nos dio la sensación de hacer una buena actuación", a lo que su hermana Toñi Salazar añadía: "No queríamos ofrecer algo nuevo porque nosotras tenemos nuestra esencia, fieles a nuestra esencia".

Cuando ha llegado el turno de la boyband, Matt ha pedido una gira española con todos los participantes del festival. Los cuatro jóvenes se sienten muy satisfechos con todo el apoyo de los eurofans y de los espectadores que vieron la primera semifinal en directo. "Por mucho que digamos gracias, nos quedamos cortos", ha expresado Valen. Tanto ellas como ellos lo tienen claro: volverían a presentarse en futuras ediciones del Benidorm Fest. Esto no se va a quedar aquí.