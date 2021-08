Desde que Rocío Carrasco decidió contar su historia en una docuserie, muchos rostros televisivos están ansiosos por seguir sus pasos y explicar también sus vivencias más duras en varios episodios. No obstante, hay ciertos personajes que no quieren ni oír hablar de un documental sobre su trayectoria en la pequeña pantalla y uno de ellos es Anabel Pantoja, quien descubrió en directo que 'Sálvame' le ha preparado uno sin avisarla.

Anabel Pantoja en 'Sálvame'

"Anabel, tengo que decirte algo. Y es algo que no te va a gustar absolutamente nada. Es sobre ti. Durante muchas semanas, ha habido un equipo en 'Sálvame' que no ha estado trabajando en este programa, sino que ha estado trabajando en otro programa. Y este programa va a ver la luz muy pronto. Este programa es un documental sobre ti", anunciaba Kiko Hernández, dando el bombazo de la tarde.

"Se ha conseguido muchísima información que no se sabía. Se han seguido tus pasos cuando pensabas que no se te estaba siguiendo. Con imágenes, con documentación, con cosas que yo te digo que muchos programas van a abrir sus formatos contigo", seguía informando el colaborador de televisión. "El documental va a despertar la ira de tu familia, de cosas que no saben. El documental que está preparando Mediaset y La fábrica de la tele se llama 'Anabel, al desnudo' y va a ver la luz muy pronto. [...] Anabel Pantoja es una mujer con entidad propia, y que se ha desligado de su tía, de su primo y de su prima. Anabel es la Pantoja más famosa y cotizada del clan", añadía Hernández, mientras ella tenía lágrimas en los ojos.

Miedo al qué dirán

"Para que la gente no se alarme. Yo no he grabado nada. Yo no he hecho una docuserie como Rocío Carrasco. Yo solamente puedo decir que me ha recogido un coche porque me han dicho que hay que grabar unas imágenes para la siguiente temporada del programa", confesaba la sevillana, muy nerviosa tras recibir la noticia. "Me han dicho que todo iba a ser bonito. Si me vais a tirar mi imagen por los suelos, ahora mismo me levanto de este plató y no vuelvo a entrar, te lo aseguro", amenazaba la televisiva.

"El documental ya está hecho y se va a emitir. En ese documental habla un experto en genética. Se ha hablado mucho del gen Pantoja", explicaba Kiko Hernández, poniendo todavía más nerviosa a Anabel Pantoja. "Y ahora puede ser que el experto en genética diga que yo a lo mejor tenga más genes y mis primos se enfaden y yo no quiero esto", replicaba ella, con los ojos cristalinos y al borde del llanto.