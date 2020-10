El montaje que planeaban Sandra y Tom ('La isla de las tentaciones 2') para ganar dinero con exclusivas

'La isla de las tentaciones 2' dinamitó la relación entre Melyssa Pinto y Tom Brusse y, aunque ambos decidieron irse solos del reality, en el último programa se descubrió que el marroquí había iniciado una relación con Sandra. La catalana habría perdonado a Tom por haberla dejado plantada al marcharse de República Dominicana sin ella, pero muchos cuestionaron esas disculpas y apuntaron hacia un posible interés económico por parte de ambos y no a un amor sincero.

'Sálvame' hace público el intento de montaje de Sandra Pica y Tom Brusse

'Sálvame' ha alimentado esos rumores emitiendo unos audios en los que Sandra habla con un paparazzi para planear un montaje en el que la nueva pareja visitase una tienda de bebés y las fotos de dicho momento se vendieran a una revista para que tanto la pareja como el fotógrafo se llevasen una buena cantidad de dinero.

"Es un poco retorcido, pero imagínate unas fotos en una tienda de bebés", le dice Sandra al paparazzi. "No, no, no, no tía. Eso ya lo haremos en diciembre porque si no nos metemos en un jardín los tres que flipas, eso más adelante cuando la relación esté más estable", le responde el fotógrafo, más al tanto de las estrategias para crear interés en la prensa del corazón y para no levantar sospechas de montaje.

"Vale, pues ahora la inmobiliaria", responde Sandra convencida. Y es que hasta el momento de hacer el montaje de la supuesta llegada de un bebé, la pareja alimentará la idea de que están buscando un nidito de amor en Madrid. Por las fotos de la búsqueda del piso, la diseñadora catalana afirma que tanto ella como Tom quieren "1.000 euros por cabeza" porque consideran que es "una buena exclusiva".

Más pruebas del montaje

Pero 'Sálvame' no solo ha hecho públicos estos audios tan comprometedores para Sandra, sino que también ha emitido unas imágenes que evidencian que la pareja podría compartir tiempo en las calles de Madrid únicamente para ser filmados por las cámaras de la prensa del corazón. En el vídeo, Sandra visita unos grandes almacenes de mobiliario para salir a los pocos minutos por la puerta de emergencias sin haber comprado nada. Tom la espera fuera en el coche y juntos se marchan de allí. Este comportamiento tan extraño podría poner de manifiesto que buscan salir en las revistas y no construir una vida juntos como pareja.