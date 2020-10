Melyssa y Tom Brusse se reencuentran en 'El debate de las tentaciones': "¿Me estás pidiendo que te perdone?"

'La isla de las tentaciones 2' no ha terminado y aún queda mucho por descubrir de las parejas que decidieron formar parte del programa. En la noche del 20 de octubre, Carlos Sobera se pondrá al frente de 'El debate de las tentaciones', un programa que en esta edición ha traído imágenes inéditas muy relevantes que no se han podido ver en las galas. No solo mostrarán nuevos vídeos de las parejas durante las hogueras finales, sino que también se emitirá en exclusiva el reencuentro de Melyssa Pinto y Tom Brusse tras su hoguera de confrontación.

Melyssa Pinto y Tom Brusse en 'La isla de las tentaciones 2'

La infidelidad de Tom hizo que Melyssa terminará definitivamente con él y ambos acabaron abandonando la isla por caminos separados. Desde ese momento los espectadores pensaron que la pareja había terminado definitivamente. Sin embargo, el avance de 'La isla de las tentaciones 2: Tres meses después', en el que Brusse dejaba caer que él y Melyssa podrían haber mantenido relaciones sexuales al terminar su experiencia en el programa, ha terminado por descolocar a todos los seguidores del formato. Por ese motivo, el reencuentro de la pareja podría resolver muchas dudas. En el avance de las imágenes de su reunión parece que el francés está arrepentido de sus actos: "¿Me estás pidiendo que te perdone? ¿Me estás diciendo que quieres volver conmigo?", pregunta desconcertada Pinto a su expareja.

El debate viene cargado de vídeos inéditos de todo tipo, donde se mostrarán momentos de las parejas en sus hogueras finales que no emitieron en el octavo capítulo del programa. El final trajo muchas rupturas tormentosas y el nacimiento de varias relaciones nuevas, pero aún falta por saber qué es lo que ha ocurrido con cada uno de los protagonistas del programa. El último capítulo del espacio, 'La isla de las tentaciones 2: Tres meses después', se emitirá el miércoles 21 de octubre y, tal como se pudo ver en el avance, promete ser una montaña rusa de emociones encontradas y de increíbles sorpresas que dejarán abierta la boca de más de un espectador. Sandra Barneda volverá a recibir a las parejas para ver qué es lo que ha ocurrido después de su experiencia en el programa.

¿No habían terminado ya?

Tom Brusse y Melyssa Pinto entraron con graves problemas de celos e inseguridad que definitivamente no fueron solucionados al terminar su experiencia en 'La isla de las tentaciones'. Melyssa no aguantó ver las imágenes de su novio con una de las tentadoras, Sandra, con la cual había llegado a mantener casi una relación de pareja en Villa Montaña. La extronista pidió a Sandra Barneda una hoguera de confrontación para que Brusse le explicase los motivos por los que había llegado a sobrepasar la línea hasta tal punto. Pinto se molestó especialmente al ver la actitud de su pareja, quien aseguraba que ya no quería continuar con la relación y había desarrollado unos "sentimientos" por la tentadora.

La cantante sacó todo lo que tenía dentro y dejó por los suelos a su exnovio durante el enfrentamiento, dejando claro que no quería volver a verlo en su vida y abandonando la isla sola. Al final de la hoguera Tom Brusse tomó la sorprendente decisión de marcharse del programa completamente solo y dejando a Sandra totalmente desconsolada. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de ese momento? La posible vuelta de la pareja podría resultar muy desconcertante después de su tormentosa ruptura; sin embargo, si algo ha demostrado este reality es que nunca deja de sorprender y si no que se lo digan a Christofer Guzmán cuando decidió perdonar a Fani Carbajo en la anterior edición.