'La isla de las tentaciones 2' avanza que Tom Brusse y Melyssa pasaron la noche juntos tras su ruptura

Tras ocho episodios de infarto de 'La isla de las tentaciones 2', las parejas se enfrentaron en sus hogueras finales y hubo desenlaces de todo tipo: algunas consiguieron superar el bache y marcharse juntos, mientras que otras, sin embargo, finalizaron su relación de forma desastrosa. Eso hizo que algunos participantes probaran suerte con sus tentaciones fuera de la isla. El próximo miércoles 21 de octubre los espectadores descubrirán definitivamente cuál ha sido el final de todas estas relaciones en 'La isla de las tentaciones 2: Tres meses después'.

Mayka y Pablo en 'La isla de las tentaciones 2: Tres meses después'

En el avance que se emitió al terminar el capítulo ocho del programa, una de las revelaciones más sorprendentes vino del encuentro entre Tom Brusse y Melyssa Pinto. La pareja tuvo un final realmente tormentoso donde Pinto soltó todo el dolor que le había hecho sentir su novio durante su experiencia en la isla. Sin embargo, el francés destapó que al finalizar el reality la pareja tuvo un reencuentro en el hotel. Por si fuera poco, Sandra, la tercera en discordia, también estará en la cita y se verá las caras por primera vez con la extronista.

Un nuevo Rosito aparece en escena de la mano de Pablo Moya, quien decidió tirar al antiguo osito a la hoguera durante su último encuentro con Mayka Rivera en la isla. Tal y como se veía venir, la pareja terminó su relación después de que Mayka se acostara con Óscar Ruiz en Villa Playa. En el próximo episodio la pareja volverá a verse las caras y se descubrirá si la relación entre el tentador y Rivera funcionó fuera de la República Dominicana.

Las parejas más longevas no consiguen llevarse bien

Marta Peñate y Lester Duque tuvieron una ruptura muy incómoda donde se echaron completamente las culpas el uno al otro de su tóxica relación que duró once años. Los dos terminaron siendo infieles en la isla, Duque acabó marchándose con un nuevo amor, Patricia, mientras que Marta decidió irse sola. Tres meses después, Sandra Barneda se verá sorprendida por la furia con la que Marta entra para hablar con la nueva pareja: "Vamos a ver, Pinocho y Pinocha. Voy a seguir faltando al respeto porque eres una mentirosa", arremete la canaria contra Patricia. Parece que no solo no han hecho las paces, sino que probablemente no han llegado ni a tener un trato cordial durante estos meses.

Cristian, Andrea, Melodie, Beltrán y Sandra Bardena en 'La isla de las tentaciones 2: Tres meses después'

El final de la pareja de Elche fue la más amarga de la noche. Melodie Peñalver dejó a Cristian Jerez tras nueve años de relación para darle una oportunidad a Beltrán. Jerez incluso tenía pensado pedirle matrimonio, pero el chico acabó marchándose de la isla completamente solo. Según se puede ver en el avance del próximo episodio, la pareja no ha conseguido acabar de la mejor manera y Andrea Gasca volverá a estar en el punto de mira, lo que sacará a Melodie completamente de quicio.

Los únicos que superaron 'La isla de las tentaciones 2'

Tan solo dos parejas consiguieron salir juntas del reality, la primera fue la de Ángel de los Santos e Inma Campano, quienes abandonaron el programa a los pocos días porque se echaban mucho de menos. Sin embargo, tres meses más tarde Inma aparece sola y llorando en el programa, sembrando la duda sobre qué habrá pasado. Por otro lado, Patry Guimeras y Alessandro Livi consiguieron llegar hasta el final y marcharse juntos, pero unos meses más tarde, la pareja ha admitido que tras su vuelta de la isla no habrían parado de discutir.