Sarah Paulson confirma la cancelación de 'Ratched'

Netflix ha acostumbrado a sus usuarios a las inesperadas cancelaciones de algunas de sus producciones, como es el caso de 'Bienvenidos a Edén', 'Sexo/Vida' o '1899'. A esta larga lista de títulos, se suma 'Ratched' que, tal y como ha confirmado su protagonista Sarah Paulson, llega a su fin tras una sola temporada estrenada en septiembre de 2020.

A pesar de que la serie del creador de ' American Horror Story y de que se concibió con la idea de hacer dos entregas,. Además, hay que recordar que la ficción estadounidenseque se celebraron en 2021.

Esta noticia se ha hecho pública gracias un vídeo que se ha compartido en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que le preguntan directamente a Sarah Paulson por la continuidad de la serie: "¿Vamos a tener segunda temporada de 'Ratched'?". "No", confirma la actriz que da vida a la enfermera. Sin embargo, la persona que le hace la cuestión no se lo puede a creer y vuelve a insistir, pero la intérprete niega la existencia de nuevos capítulos.

Sarah Paulson confirmed that "Ratched" will not be returning for a second season. pic.twitter.com/ig88tgKwcM