La polémica entre Sarah Santaolalla y Vito Quiles sigue su curso. En enero, la colaboradora de 'Mañaneros 360' decidió demandar por acoso al agitador después de que este la hubiera perseguido por la carretera "de forma temeraria y como unos psicópatas". Más de un mes después, el pasado lunes 2 de marzo, Santaolalla anunció a través de sus redes sociales que iba a ampliar la denuncia tras una supuesta agresión física que el ultraderechista habría propiciado a la tertuliana.

El jueves 5 de marzo, Vito Quiles anunció mediante su cuenta de X que habría resultado victorioso en el proceso judicial. "¡He ganado! La jueza dicta que no hubo agresión alguna contra Sarah Santaolalla y rechaza la orden de alejamiento que solicitaba. Que vaya pasando el Gobierno en fila india a disculparse por difundir un bulo", publicaba el agitador junto a una captura del documento que servía como verificador de la información. "Se considera que no concurren las razones de urgencia y de riesgo objetivo que justificaría la adopción de una medida cautelar restrictiva de derechos como la que se pretende; todo ello sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera acordarse durante el curso del procedimiento", detalla dicho documento.

El desmentido de Sarah Santaolalla

Pese al entusiasmo de Vito Quiles al anunciar su victoria en la batalla legal, Sarah Santaolalla ha desmentido la información este mismo viernes 6 de marzo. "No, no ha ganado nada. Una vez más: es un bulero profesional y vive de esto", ha establecido la tertuliana en su cuenta de X. La colaboradora de TVE apunta a que "ni siquiera se ha iniciado el procedimiento", por lo que el documento que adjuntó Vito Quiles solo acreditaría el rechazo de las medidas cautelares pedidas por Santaolalla.

: no se ha negado la agresión, no se cuestiona el acoso que llevo sufriendo y sufro por parte de este energúmeno y no se nos permitió mencionar episodios anteriores para dar contexto a la situación", ha apuntado la analista política. Además, la periodista ha recordado que tiene interpuestas "".

"Dicho esto, a las mujeres nunca nos lo han puesto fácil con nuestros agresores y por ello tengo claro que este es un procedimiento largo y doloroso, pero que llegaré hasta el final, hasta que no pueda más, pero hasta que mi acosador sea condenado. Hoy no estamos en ese momento, hoy ni siquiera se ha iniciado el procedimiento. Una vez más, mienten. Es lo único que saben hacer... ah y acosar. Como no quiero formar parte de este circo, que hablen los payasos. Yo espero verles en el juzgado cuando esto arranque y en la cárcel cuando esto termine. Gracias a todos y a todas por vuestro apoyo incondicional", ha zanjado Sarah Santaolalla.