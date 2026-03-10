Sarah Santaolalla estalla contra 'En boca de todos' y anuncia su salida definitiva: "No quiero blanquear más"

Por Redacción |

"¿Vas a seguir con el cabestrillo puesto?". Esa pregunta de Antonio Naranjo a Sarah Santaolalla ponía en duda la lesión que la tertuliana denunció haber sufrido a manos de Vito Quiles y, además, provocó que la aludida abandonara, completamente indignada, el plató de 'En boca de todos' durante la emisión del martes 10 de marzo.

Pocas horas después, la propia Santaolalla ha confirmado que no piensa volver a sentarse en ese asiento que dejó vacío. A través de un comunicado compartido en Instagram, la analista política ha anunciado que abandona de manera definitiva el formato de Cuatro presentado por Nacho Abad. "He decidido poner fin a mi trabajo en el programa 'En boca de todos'", arranca el texto.

Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo en 'En boca de todos'

"Después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas. En ese espacio me han acusado de ser desde 'concubina' hasta una 'falsa víctima' o de 'enseñar mis cocos'. Creo que no puedo estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se nos humilla y se defiende a los agresores", añade, responsabilizando tanto a quienes la han atacado, como el propio Naranjo, como a quienes han permitido que esas acusaciones se produjeran.

Sarah Santaolalla, justo antes de abandonar 'En boca de todos'

Harta de la situación

"No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales.. Por todo ello, se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para", apunta Santaolalla.

Pese a las duras palabras, la tertuliana también tiene un mensaje de agradecimiento: "Gracias a Mediaset, a la cadena, a la productora y a la gente buena que hay detrás de las cámaras, al equipo de dirección y a los compañeros que sí han sabido estar a la altura. Y adiós, para siempre, a los que no". Por último, zanja el comunicado dejando clara su postura: "No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Se llama dignidad y yo tengo mucha. Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas. Gracias".