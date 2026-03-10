Por Adrián López Carcelén |

Sarah Santaolalla ha vuelto a protagonizar una nueva polémica. La tertuliana se encontraba en 'En boca de todos', el programa que presenta Nacho Abad en Cuatro, cuando se ha visto envuelta en un fuerte encontronazo con Antonio Naranjo, otro de los colaboradores del espacio. "¿Vas a seguir con el cabestrillo puesto?", preguntaba Naranjo a su compañera. Ese comentario ha sido el principio de la gran bronca que ha terminado con Santaolalla abandonando el plató.

"Me gustaría no hablar de mí. Yo no hablo de la vida de los demás", ha dicho la colaboradora a Nacho Abad. Sin embargo, el presentador de 'El Análisis: Diario de la Noche' en Telemadrid le ha contestado tajante: "No estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Cuando yo he visto lo que tú has denunciado y he visto lo que ha dicho el médico forense de un juzgado". En ese momento, Santaolalla saltaba para indicar que no la ha reconocido ningún profesional médico forense.

Sarah Santaolalla es colaboradora habitual de 'En boca de todos'

Acto seguido, la tertuliana se ha dirigido al presentador del espacio para tratar de cortar el debate. "Nacho, es un poco sucio esto, ¿no? Yo nunca he hablado de las deudas de nadie, de los problemas judiciales de nadie o de los rollos de nadie. Aquí has parado en esta mesa muchas cosas, Nacho. Y lo que estás haciendo ahora es complicidad frente a una campaña de acoso y derribo que tú sabes que llevo sufriendo mucho tiempo. He tenido nazis en la puerta de mi casa, han filtrado mi dirección, he tenido que denunciar más de diez veces en este país. He tenido que pedir ayuda a gritos", ha expresado la televisiva.

Sarah Santaolalla abandona el plató

Lejos de parar ahí, Santaolalla ha continuado su intervención. ". Eso no es a lo que yo he venido. ¿Está en escaleta este tema? Porque yo no voy a participar en circos mediáticos.", le ha dicho la tertuliana a Nacho Abad. Mientras, el presentador intentaba sin éxito poner fin a la bronca: "".

Tanto Sarah Santaolalla como Antonio Naranjo han continuado lanzándose reproches. "¿Puedo hablar ya de una vez? Si no puedo hablar, no pasa nada. Yo cojo y me levanto y os dejo tranquilamente con esto", ha dicho el colaborador en un momento dado. La respuesta de Nacho Abad ha sido contundente: "No quiero que nadie se levante de esta mesa". Sin embargo, finalmente Santaolalla ha abandonado el plató demostrando que las tertulias políticas se parecen cada vez más a los debates de un programa del corazón.

Nacho Abad ha intentado poner orden durante el enfrentamiento en 'En boca de todos'

La respuesta de Vito Quiles

Vito Quiles se ha pronunciado minutos después de producirse el encontronazo a través de su cuenta de X. "Es asqueroso lo que hace Nacho Abad. Le da voz a una enajenada que ha puesto una denuncia falsa, desmontada por la Fiscalía, la Justicia y los médicos. Silencia a la otra parte, renunciando al principio más elemental del periodismo: contrastar. Y después se suma al relato de que ponerle un micrófono a una tertuliana es acosar, cuando todo un país ha visto en imágenes que el acoso y las agresiones las sufro yo. En todos los vídeos. Qué repugnante tipo y que vergüenza que se atreva a presumir de pluralidad y honestidad en su programa", ha dicho el agitador.

También el propio Naranjo ha escrito un mensaje a través de sus redes sociales referido al momento que ha protagonizado en el programa de Cuatro. "Siento que nadie lo pase mal. Pero creo que por encima de todo está la decencia y no se puede estar delante de un montaje político que el Gobierno explota para justificar su relato y hacer como si nada. No quería hacer sufrir a Sara. Pero no puedo hacer sufrir a la verdad", ha escrito el presentador de Telemadrid.