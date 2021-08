El 1 de agosto de 2021, Saray Montoya compartió en sus redes sociales dos impactantes vídeos donde contaba que su hija Naiara y ella habían sido apuñaladas por su suegro y su cuñado en una reyerta familiar. En las imágenes, se podía apreciar a la exconcursante de 'Supervivientes 2018' con varios vendajes llenos de sangre. "Esto ha sido por una pelea entre dos hermanos. Entre mi marido y su hermano. Entre ellos siempre ha habido mucha envidia", explicaba entre lágrimas Montoya.

Saray Montoya en 'Viva la vida'

Horas más tarde de publicar su testimonio, 'Viva la vida' se desplazó hasta la casa de la participante de 'Los Gipsy Kings' para escuchar todos los detalles de lo que había ocurrido. "Me encuentro mal. Me encuentro débil. Ha sido una paliza, una agresión con tijeras. Ha sido algo horrible", confesaba la diseñadora de moda, con varias magulladuras en la cara.

"Mi hija Naiara está mal, me preguntaba si estábamos vivas o muertas. Le dieron una puñalada en el pecho, querían clavársela en el corazón, y en la mano le dieron un bocado. Ha sido un intento de asesinato", sentenciaba Montoya, añadiendo que su hija tiene 21 años. "Ellos no son mi familia, la familia no hace eso. Son la familia de mi marido, el padre y el hermano y dos más que no conozco", aclaraba la exsuperviviente.

¿Cuál fue el motivo?

Toñi Moreno escuchaba las palabras de Saray Montoya con atención y visiblemente sorprendida por cómo unos familiares podían haberle hecho eso. "De tantos palos en la cabeza que me dieron, veía azul. Ya no sentía ni los pinchazos de las tijeras. A mí, dejarme al lado, pero mi niña es su nieta, su sobrina. ¿Cómo han podido hacerle eso? Tengo miedo, fue una trama muy rara, muy grande", aseguraba sin dar más detalles.