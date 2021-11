El especial de 'Planeta Calleja' sobre el volcán de La Palma mostró la dura realidad que experimenta la isla tras la erupción producida en septiembre, pero también sirvió para conocer mejor a Saúl Craviotto, el invitado de Jesús Calleja en el programa. El ganador de 'MasterChef Celebrity 2' aprovechó la ocasión para denunciar la complicada situación económica que padecen la mayoría de profesionales del deporte, así como explicar la importancia de cuidar la salud mental.

Saúl Craviotto, en 'Planeta Calleja'

Calleja quiso conocer más sobre el piragüismo, la disciplina que tantas alegrías le dio a Craviotto en su carrera profesional. Mientras el catalán relataba la presión a la que estaban sometidos durante las competiciones, quiso remarcar que, además de la carrera, luchaban por su estabilidad: "Te juegas todo, becas, patrocinadores, todo", afirmó. De hecho, el invitado confirmó que muchos de estos deportistas llevan "toda la vida representando a su país, sin haber declarado nunca en la seguridad social".

Esta afirmación sorprendió a Calleja, quien remarcó la gran diferencia con respecto a otros lugares del mundo: "Hay países en Europa que, por el hecho de ser olímpico, tienen el trabajo asegurado", explicó el conductor del espacio. En ese momento, Craviotto se sinceró sobre su situación financiera: "Yo tengo cinco medallas olímpicas y yo no vivo de esto. No me voy a poder retirar por el piragüismo", comentó el deportista, quien aseguró que siempre aconseja a los jóvenes piragüistas que estudien para poder asegurarse un trabajo. Esto es lo que hizo él, ya que tiene su plaza como policía nacional.

Las palabras del deportista provocaron una gran indignación en Calleja, quien quiso preguntar cuánto ganaría un profesional como Craviotto si no consiguiera el ansiado metal o algún título. Según el olímpico, algunos de sus compañeros ganan "setecientos u ochocientos euros, pero teniendo resultados". La cifra hizo que Calleja no pudiera morderse la lengua ante la cámara: "No soy de opinar, pero aquí tenemos que hacer un cambio", sentenció.

"No somos robots, somos seres humanos"

Jesús Calleja aprovechó otro de los momentos del espacio en los que entrevistó a Craviotto para hablarle de la importancia de la salud mental en el deporte: "Hablamos de todo tipo de enfermedades, pero parece que da miedo decir: 'No puedo más'", aseguró. De esta manera, el conductor del programa producido por Zanskar Producciones expuso el conocido caso de Simone Biles, quien tuvo que dejar la competición en Tokio 2020 por sus problemas de ansiedad.

El deportista se abrió con el aventurero y relató su experiencia: "No somos robots, somos seres humanos, que tenemos nuestras dudas, inquietudes y bajones", dijo el catalán para referirse a la presión que sintió antes de competir en los últimos Juegos Olímpicos. Según Craviotto, se sintió muy angustiado por las grande expectativas que había con su participación.