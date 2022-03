En 'Secret Story 2: La casa de los secretos' hay concursantes que tienen más feeling con unos compañeros que con otros. Este es el caso de Carmen Nadales y Rafa Martínez, quienes han estado muy unidos desde el primer día. A pesar de los roces que hayan podido tener, siempre han contado con una conexión muy especial que no pasa desapercibida a ojos de la gente.

Carmen y Rafa muy juntos en 'Secret Story 2'

En un momento donde Carmen no podía más, acudió a Rafa con la necesidad de sincerarse. Una vez juntos y a solas en la habitación, empezó a enumerar las razones por las que se sentía fuera de lugar sacando a relucir su opinión sobre Laila. La concursante explicó que cree que la melliza quería meterse entre ellos dos: "Se arrimaba e intentaba exagerar las situaciones para que yo viese que os llevabais bien", le aseguró, añadiendo que se había acercado a él con intención provocadora.

La concursante aprovechó para confesar que se sentía decepcionada por varios detalles que percibía entre el conquense y Lahr. El joven se sintió atacado y le replicó, pero antes de que la conversación se tornase en discusión, Rafa atrajo a Carmen hacia sus brazos con la intención de fundirse en un abrazo que casi fue a más. Entre gestos de cariño, caricias y mimos, se acercaron tanto que parecía que iban a besarse de un momento a otro.

Planes de futuro

Mientras la tenía en sus brazos, Rafa intentó convencerla para que disfrutase del resto del concurso. Además, también hablaron de planes de futuro donde llevaría a la cordobesa a su pueblo, saldrían por Madrid y pasearían por Cortylandia en navidades cogidos de la mano, un plan que podría considerarse de pareja.

Otra pareja

Carmen y Rafa no es la única pareja que disfruta de una química envidiable y es que Adrián Tello y Marta Jurado se acercan cada vez más. "Tiene un cacao que no veas", señalaba el profesor a su amigo Colchero. "No creo que a Marta yo le guste sentimentalmente. Tampoco creo que vaya a sobrepasar la barrera del sexo. ¿Para qué me voy a liar con ella si luego no voy a hacer nada más?", expresaba Tello.