'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su octava gala en Telecinco en la noche del 4 de noviembre, en la que Jorge Javier Vázquez no solo dio el pistoletazo de salida a las votaciones online de la repesca, sino que también confirmó qué concursantes, de entre los expulsados, optarían a la posibilidad de ser escogidos por la audiencia para regresar a la casa de los secretos: Emmy Russ, Fiama Rodríguez, Miguel Frigenti, Lucía Pariente y Adara Molinero.

Jorge Javier habla con Emmy Russ, primera candidata a la repesca, en 'Secret Story'

Russ fue la primera en confirmar su participación en las votaciones, a través de una videollamada desde su domicilio, momento en el que Vázquez quiso conocer cuáles eran sus cuentas pendientes: "en primer lugar, con Cristina, que estoy viendo muchas cosas que me dejan sin palabras y no puede ser. Hay que hablarlo y hay que ponerla en su sitio, ya que nadie lo hace". "Me gustaría haber sido de otra manera, pero ahora estoy tan contenta conmigo misma y me gustaría aclarar algunas cosas", confesaba también la exconcursante, a quien tiempo después se sumó Rodríguez, también aislada como parte del protocolo anti-Covid. "Estoy segurísima de querer volver. Estoy muy ilusionada con esta oportunidad y deseando ser la elegida para tener esta oportunidad. Tengo ganas de ir a meter un poco de caña por la casa", declaraba la canaria, quien opinaba que "hay gente que no es muy clara", razón por la que la casa "se puede revolucionar más todavía".

Cerrando la lista, se encontraban Frigenti y Pariente. "Voy a hacer mi concurso, no quiero ser el comodín de nadie. Tengo que hablar muchas cosas con las personas de dentro y hay personas con las que no voy a poder empezar de cero, ni tampoco quiero, porque tampoco me apetece", aseguraba el manchego, para después reconocer que "Adara es de mis intocables y no me muevo de sitio. Cristina y Luca también son mis favoritos", a pesar de la mala relación que tenían ahora. Asimismo, Frigenti quiso dejar claro que "yo soy amigo, no títere. Es una guerra que no es mía, es de Cristina y Luca con Adara". Por su parte, la madrileña manifestó estar dispuesta a volver a una casa que "se encuentra como al principio: con ganas, con guerra, con batalla, porque yo del pinta y colorea, me he cansado". "Yo nunca he estado de ningún lado, yo voy a mi bola, pero es verdad que tengo grandes amigos allí", reconoció Pariente, que esperaba la salvación de los Gemeliers frente a Molinero, algo que terminó cumpliéndose, al igual que deseaba que Julen de la Guerra y Sandra Pica "me reciban con los brazos abiertos" y esperaba poder hablar con la última expulsada.

¡Adara se entera que puede volver a entrar a la casa en la repesca! ???? Lo ha flipado #SecretGala8 pic.twitter.com/aq2irB7luP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 5, 2021

"No quiero que vuelva"

Jorge Javier charla con Miguel Frigenti y Lucía Pariente en 'Secret Story'

"Sandra no ha cogido mi testigo en la guerra con Cristina, porque tiene personalidad más que de sobra. Pero dijo Isabel Rábago que había gente que se tenía que mostrar: pues ahí los tienes", concluyó Pariente, cuando el presentador le preguntó al respecto de las rencillas entres Pica y Cristina Porta. A estos cuatro concursantes, tal y como adelantó Vázquez al comienzo de la gala, se sumaría también el expulsado de la noche, que resultó ser Molinero. De ese modo, la madrileña se mantendrá aislada con el fin de que, en caso de ser la elegida, pudiera regresar a la casa sin poner en riesgo la salud de sus compañeros, ignorantes de que se había iniciado la repesca, con ella incluida.

Por esa razón, en lugar de reencontrarse con su madre en plató, la octava expulsada se alojaría en un hotel antes de conocer su posible reingreso en el reality, tal y como desveló el presentador. "No quiero que vuelva", confesaba Elena Rodríguez, en plató, a pesar del evidente entusiasmo de su hija al conocer la noticia. Una declaración que se debía al hecho de que "lo ha pasado muy mal" dentro de la casa de los secretos, a raíz de las disputas que habían surgido a su alrededor. De ese modo, Molinero completaba una corta lista de candidatos a volver al concurso, de la que quedaron excluidos José Antonio Canales Rivera, Chimo Bayo y Bigote Arrocet, al igual que Sofía Cristo, quien fuera apartada del programa como medida disciplinaria, lo que propició la incorporación de Molinero.