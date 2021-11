'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su novena gala en Telecinco el jueves 11 de noviembre, con Jorge Javier Vázquez, en la que no solo se resolvía la repesca, sino que también lo hacía el duelo entre Sandra Pica y Cynthia Martínez, después de la salvación de Julen de la Guerra en la gala del martes. El duelo fue ajustadísimo desde el arranque a las ocho de la tarde y, de hecho, se produjeron varios sorpassos a lo largo de la gala, que concluyó dejando fuera del reality a Martínez.

Cynthia y Sandra, antes de conocer la eliminación de la madrileña de 'Secret Story'

La gala se inició en la franja de la tarde con los porcentajes situados en un 49,7% y un 50,3% cuando se mostraron a Martínez a solas en el Cubo. "Yo sabía que esta semana iba a ser muy complicada la nominación. Solo puedo agradecer a la gente que me ha salvado. Si no es posible, me daría pena porque me apetece quedarme", confesaba la madrileña. Asimismo, la concursante reconoció no sentir miedo "porque fuera tengo una vida maravillosa, pero sé que eso seguirá igual más adelante, por eso quiero quedarme". "Si me voy hoy, me voy feliz. Me llevo gente maravillosa, así que estoy contenta en ese sentido", concluyó Martínez.

Antes de poder charlar con Pica, Vázquez comunicó que se estaban produciendo "sorpassos continuos" y, de hecho, al mostrárselos a la catalana, ya estaban situados en un 50,1% y un 49,9%. "Son muchas emociones, tanto si me quedo, como si me marcho", reconoció la concursante, "más tranquila" con esa posible expulsión que en las anteriores ocasiones. "Le voy a echar mucho de menos, voy a intentar ver el 24 horas todo el rato y lo voy a pasar mal si lo veo solo o que necesite mi cariño", admitió Pica, al pensar en la posibilidad de separarse de De la Guerra. "Le quiero, me hace muy feliz, así que si salgo, ahí le espero", prometió la catalana, tras lo cual admitió que, de quedarse el madrileño con cualquiera de los tres repescados, "le va a venir bien, tendrá un apoyo extra si yo le falto".

Así se ha vivido la expulsión de Cynthia #SecretGala9 pic.twitter.com/oVs1E2mNxH — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 11, 2021

"Tampoco me lo tomo tan mal"

Ya en el prime time, parecía que el sorpasso se mantenía e incluso el primer porcentaje comenzaba a marcar cierta distancia, situándose en un 52,9 y un 47,1, antes de que ambas concursantes se trasladaran a la sala de expulsión, donde conocieron la eliminación de Martínez. "Gracias. Gracias a vosotros, a la gente que me quiere ver aquí todavía, porque para mí eso es lo principal", manifestaba Pica, al conocer su salvación. La catalana aseguró que "el día que me vaya, lo haré superfeliz", al igual que elogió el alegato de su madre en su favor, unos días atrás. "Era una posibilidad, ya me habían nominado muchas veces. Siempre que estoy nominada, tengo la cabeza un poco fuera para retomar cosas, así tampoco me lo tomo tan mal", confesó por su parte Martínez, "feliz de ver a mi gente, a todo el mundo que me espera fuera y agradecida por haber aprovechado esta oportunidad".