Los gritos del exterior siembran el caos en 'Secret Story': De "traidores" a "bajaos de la nube"

"Isabel, Cynthia, bajaos de la nube", "Sandra, Julen seguid así" y "Cristina, Luca traidores" son los gritos que han escuchado en plena noche los concursantes de 'Secret Story: La casa de los secretos'. Unos seguidores del programa se desplazaron hasta Guadalix para expresar su opinión, algo que ya se ha convertido habitual en estos realities.

Luis Rollán, Dani (Gemeliers), Isabel Rábago, Cristina Porta, Cynthia y Luca Onestini, en 'Secret Story'

Daniel Oviedo, de Gemeliers, fue el único que oyó los gritos del exterior y, por lo tanto, fue el encargado de transmitirle los mensajes a sus compañeros. La cara de todos los que se congregaron en torno a la mesa de la cocina era un reflejo de lo que estaba ocurriendo. La intranquilidad era palpable entre las paredes de Guadalix.

Cristina Porta se mostraba inquieta al no entender los comentarios. Isabel Rábago intentó tranquilizar a su compañera: "¿Qué te dijo tu amiga?", le recordaba la periodista. "Que tenía gente que me quería y que me apoya", contestaba Porta. Esta última le contaba a Rábago que lo que más le importaba es que las palabras pudieran haber afectado a Luca Onestini.

Además, Cristina afirmaba: "Obviamente, sé que eso no es la opinión de todos los espectadores". Porta reflexionaba sobre la repercusión que pueden tener algunas palabras de sus compañeros en el pensamiento de los espectadores. "Me llama la atención de que si yo verbalizo: 'estas dos son unas falsas' hay gente que va a decir: 'tiene razón", le comentaba a Isabel Rábago y Cynthia Martínez.

Especulaciones en torno a los gritos

Cristina Porta, Isabel Rábago y Cynthia hablaron en el salón sobre quiénes podían haber sido los autores de los gritos. "Obviamente era una fan de Adara", se atrevía a decir Cynthia. Tanto ella como Rábago no entendían que les dijeran que "se bajaran de la nube". "Me encanta estar en una nube no, en un sol, que es lo que soy", respondía sarcásticamente la periodista.