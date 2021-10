La noche del martes 12 de octubre, Carlos Sobera volvió a ponerse al frente de una nueva gala de 'Secret Story: Cuenta atrás', en la que, tras la nominación de seis de los concursantes y la salvación de Cynthia Martínez y Adara Molinero, se anunció qué dos concursantes más eran salvados gracias a los votos de la audiencia: Luca Onestini y Cristina Porta. Una decisión que dejaba un duelo final, de cara a la gala del jueves 14 de octubre, entre José Antonio Canales Rivera y Emmy Russ.

Los cuatro nominados, antes de conocer a los nuevos salvados en 'Secret Story: Cuenta atrás'

La gala arrancó rememorando cómo se encontraban los porcentajes en la última cita del reality, en la que una de las barras destacaba con un 47,3% de los votos en contra, mientras las otras tres se movían entre un quince y un dieciocho por ciento. Unas cifras que esa misma noche ya habían cambiado, destapando un enfrentamiento a dos por parte de la audiencia: la columna en cabeza descendió a un 36,4%y la tercera subió a un 46,7%, mientras que las dos restantes bajaron a un 8% y un 8,9%, apuntando a ser las de los dos concursantes que serían salvados a lo largo de la noche.

El primer afortunado de los cuatro nominados en peligro, fue Onestini, quien manifestó su agradecimiento "a toda la gente que me apoya" y se mostró "muy feliz". Un sentimiento que no hizo sino crecer cuando, minutos más tarde, en la recta final de la gala, su inseparable compañera Porta se libró de seguir en peligro. La catalana manifestó su alegría saltando sobre el italiano, antes de compartir el mismo agradecimiento del que él había hecho gala. "Me alegro muchísimo, porque estoy disfrutando de esto como una niña y me quiero quedar, pero sobre todo también me alegro por la gente que está enviando mensajes, porque siento mucha responsabilidad y van a estar tranquilos una semanita más", declaraba la periodista.

Luca ha sido el 1er salvado de la noche. ¿Estáis contentos?



???? Infinito

?? Puf debería ser el expulsado

#SecretCuentaAtrás5 pic.twitter.com/7q2k2iAyQP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 12, 2021

"Estoy en manos de la audiencia"

La salvación de Onestini y Porta dejaba así un duelo definitivo entre Russ y Canales Rivera, a quienes Sobera dio la oportunidad de dedicar unas palabras a la audiencia que tenía el destino de su concurso en sus manos. "Mi comienzo no ha sido fácil, lo pasé mal al principio y la gente no me conocía en absoluto, pero me dieron la oportunidad de conocerme y estoy muy agradecida", declaró la alemana, quien no se había esperado "el apoyo en absoluto". "Este jueves también lo pongo en manos de la audiencia para que decida", concluyó Russ, tras lo cual Canales Rivera confesó que "ser uno mismo es muy difícil y, cuando estás en una situación así, todavía más". "Todo se magnifica más, pero estoy bien, feliz. No paro de aprender de todos ellos y quiero que siga siendo así hasta Semana Santa, si es posible", remató el gaditano, con humor.