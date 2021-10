'Secret Story: Cuenta atrás' alcanzó su quinta cita con Carlos Sobera el martes 12 de octubre, en la que José Antonio Canales Rivera se enfrentó a su línea de la vida, donde tuvo muy presente a su difunto abuelo. Una emoción que el gaditano trasladó a plató, donde terminó contagiando a Gianmarco Onestini, quien fue incapaz de contener las lágrimas al recordar a su propia abuela, la cual falleció el pasado año.

Carlos Sobera muestra su apoyo a un emocionado Gianmarco Onestini en 'Secret Story'

"He puesto abuelo en mayúsculas, porque es la figura más importante que he tenido en mi vida", confesaba Canales Rivera, al comienzo de su línea de la vida, con voz ahogada. "Lo tengo siempre muy presente e intento seguir aprendiendo de las cosas que me decía y cómo me las decía, por eso lo quiero subrayar ahí, porque me siento como una continuación suya", añadía el concursante, quien rememoró cómo lo buscaba durante su infancia. "Hasta el día que falleció, estuve a su lado", declaró el gaditano, al borde del llanto, tras lo cual reconoció que "no lo recuerdo, lo llevo dentro", especialmente al notar el parecido con el difunto que él mismo iba a adquiriendo con el tiempo.

Canales Rivera concluyó su exposición hablando de nuevo de su abuelo, de quien recordó sus últimos tiempos antes de fallecer, después de mostrarse muy emocionado al hablar de sus hijos, al igual que se deshizo en elogios hacia Teresa, su madre. Unas declaraciones a corazón abierto que calaron en plató, donde varios colaboradores se mostraron igual de conmovidos, especialmente Onestini, a quien Sobera quiso dirigirse. "Gianmarco, te he visto un poco emocionado con el relato de Canales", observó el presentador, ante lo que el aludido reconoció, con la cabeza gacha, que "me ha encantado que haya hablado tanto de su abuelo como de sus hijos".

"Son lo mejor que hay"

"Yo perdí a mi abuela el año pasado y ver que él trata así también a su abuelo y tiene un recuerdo tan bonito, me ha emocionado mucho", prosiguió el italiano, cada vez más incapaz de contener el llanto. "Al final, los abuelos son los seres más bonitos que hay y son una cosa maravillosa", declaró Onestini, a lo que añadió "cuando se van, te dejan un vacío dentro muy grande", antes de derrumbarse por completo. Sobera se acercó entonces al defensor de Luca Onestini, cuya emoción dejó también al borde del llanto a Alejandra Rubio. "Yo por suerte la tengo aquí. El día que me falte, no sé qué haré, la verdad", confesó la colaboradora, en referencia a María Teresa Campos, para después concluir señalando que "los abuelos son lo mejor que hay".