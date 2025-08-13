La segunda temporada de 'Miércoles' arrasa en Netflix e iguala los datos de su predecesora

Por Alejandro Rodera |

Miércoles ' no ha decepcionado. La ficción dirigida por Tim Burton ha tardado casi tres años en regresar con nuevos capítulos, pero. Tras consolidarse como el mayor fenómeno de habla inglesa de la historia de Netflix,con la primera parte de la segunda, que vio la luz el 6 de agosto con un montante de cuatro episodios.

Como recoge el top oficial de la plataforma, centrado en esta ocasión en la semana del 4 al 10 de agosto, la vuelta de 'Miércoles' ha conseguido generar 50 millones de visualizaciones con un cómputo total de 201,6 millones de horas consumidas. Al tener una duración relativamente breve de unas cuatro horas, el registro de visualizaciones se dispara a unas cotas absolutamente impresionantes durante sus cinco primeros días.

Evie Templeton en la segunda temporada de 'Miércoles'

De hecho, esas cifras cuentan con escasos referentes, sobre todo en el terreno del habla inglesa, donde precisamente la primera temporada de 'Miércoles' sigue siendo la reina gracias a los 341,23 millones de horas generados en noviembre de 2022. En aquel momento, Netflix organizaba el top por horas y no por visualizaciones, aunque si hacemos un cálculo rápido con las 6 horas y 49 minutos que duraba aquella tanda, el resultado es de 50,05 millones de visualizaciones.

Así pues, el rendimiento de ambas es bastante similar en lo que respecta a las visualizaciones, y a eso hay que añadir que esta vez 'Miércoles' tendrá un segundo impacto cuando se lance el segundo volumen de la segunda temporada, previsto para el 3 de septiembre. Hasta entonces, el gran objetivo de la serie es lograr el calado constante y masivo de su antecesora, que pasó más de veinte semanas en el top 10 y a día de hoy sigue en lo alto de la lista histórica de Netflix con 252,1 millones de visualizaciones en sus 91 primeros días.

La segunda temporada de 'Miércoles' no tiene rival en Netflix

Doble liderato

Tales cifras le han asegurado la primera plaza en la lista semanal, pero también la segunda, ya que la primera temporada ha resurgido con 8,6 millones de visualizaciones. En cuanto al rendimiento pormenorizado de la segunda, cabe destacar que ha conseguido ser el número uno en 91 de los 93 países donde Netflix recaba estos datos. Los únicos territorios que no han sucumbido han sido Japón y Corea del Sur, que se han decantado por 'Corazón de cristal' y 'El sinuoso camino del derecho', respectivamente.