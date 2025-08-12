Japón también se resiste a 'Miércoles': el anime que lleva la contraria al resto del mundo en Netflix

Por Alejandro Rodera |

La primera parte de la segunda temporada de ' Miércoles ' lleva casi una semana a disposición de los usuarios de Netflix y, desde que se estrenara el 6 de agosto,en la plataforma. La mayoría de territorios siguen enganchados a la nueva aventura de la joven Addams. De hecho, según el registro de FlixPatrol,, aunque como os contábamos recientemente Corea del Sur se ha desmarcado como la excepción . Y, poco después, otro país asiático se ha sumado a esa

Si en el caso del público surcoreano se ha preferido consumir el drama legal 'El sinuoso camino del derecho' por encima de la serie encabezada por Jenna Ortega, en lo que respecta a Japón la situación es similar, aunque con un título diferente en lo alto de la lista: 'Kaiju No. 8'. La adaptación del manga de Naoya Matsumoto ha logrado ser lo más visto por los usuarios surcoreanos a lo largo del lunes 11 de agosto, aventajando así a 'Miércoles', que se conforma con la tercera plaza, y a 'Corazón de cristal', que le pisa los talones al anime de Production I.G.

La segunda temporada de 'Kaiju No. 8' triunfa en Netflix Japón

'Kaiju No. 8' inició la emisión de su segunda temporada el 19 de julio y desde entonces ha ido lanzando un episodio semanalmente. Tras la buena acogida de la entrega inicial, que vio la luz en la temporada de primavera de 2024, la nueva tanda ha intensificado la particular guerra a la que se enfrentan sus protagonistas. En el epicentro de la serie se encuentra Kafka Hibino, un joven que se dedica a limpiar cadáveres de monstruos colosales hasta que un día cualquiera adquiere la habilidad de convertirse en uno de ellos.

En España, el anime dirigido por Shigeyuki Miya y Tomomi Kamiya se puede seguir a través de Crunchyroll, que emite los episodios de manera simultánea a la retransmisión japonesa. Al tratarse de una de las grandes apuestas shōnen de la temporada de verano, no es de extrañar que 'Kaiju No. 8' haya alcanzado tal popularidad, aunque en el último registro semanal compartido oficialmente por Netflix, el comprendido entre el 28 de julio y el 3 de agosto, no consiguió escalar a la primera plaza, donde se encontraba la segunda temporada de otro popular anime, 'Dandadan', cuyo manga también se publica a través de Shōnen Jump+.

Kafka Hibino es el protagonista del anime 'Kaiju No. 8'

Amor propio

El gran rendimiento de 'Dandadan', 'Kaiju No. 8' y 'Corazón de cristal', independientemente de que superen o no a 'Miércoles', demuestra la devoción del público nipón por el contenido desarrollado en su propio país. De hecho, en el top del 28 de julio al 3 de agosto todos los títulos son japoneses, ya que también aparecen los dramas de acción real 'La 19ª especialidad' y 'Un matrimonio feliz' y los animes 'Guardianes de la noche', 'El verano en que Hikaru murió', 'La nobleza de las flores', 'Takopi's Original Sin' y 'Tougen Anki'.