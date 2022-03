Que la realidad siempre supera la ficción es un hecho; si no, que se lo digan a Volodimir Zelenski. Él mismo protagonizó 'Servidor del pueblo', una serie en la que interpretaba a un profesor que terminaría convirtiéndose en presidente de Ucrania. Precisamente, esta producción lanzó su carrera política, siguiendo los pasos de su personaje, aunque teniendo que enfrentarse a una guerra. Mediaset España ha adquirido sus derechos para emitirla en España.

'Servidor del pueblo'

Zelenski cuenta en su currículum con diferentes profesiones que tocan diferentes palos: abogado, comediante, humorista, político... Curiosamente, tiempo antes de vencer las elecciones presidenciales de 2019, creó y produjo 'Servidor del pueblo'. Fue en noviembre de 2015 cuando el canal ucraniano 1+1 programó la ficción, consiguiendo además distintos galardones internacionales.

Mediaset España ha adquirido los derechos de esta exitosa ficción en el país que la vio nacer, coincidiendo con la guerra que se libra en territorio ucraniano. No obstante, también se ha hecho con la cinta "Servant of the people 2", su adaptación cinematográfica. ¿Será capaz de superar con su estreno el número de espectadores que 'Infiel' se apuntó durante su debut y que todavía no se ha sobrepasado?

¿De qué trata 'Servidor del pueblo'?

Un profesor de instituto es grabado por sus alumnos al tiempo que narra un discurso sobre la corrupción entre la clase política ucraniana. El vídeo termina por viralizarse, con sus ciudadanos pidiendo representantes tan cercanos y reales como él. Su buen trato con la población y los medios termina por encumbrarle hasta la presidencia de la república.