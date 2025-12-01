La ficción española planta cara a los realities como lo más visto en diferido de noviembre y 'La promesa' desaparece

Por Redacción |

Si el día 1 de cada mes es momento de hacer balance de cómo han sido las audiencias mensuales de la televisión, también vamos a conocer los detalles del ranking de emisiones más vistas de noviembre en diferido. En esta tabla, realizada por Dos30' a partir de datos de Kantar Media, hay varios aspectos que comentar.

'Anatomía de un instante' arrasa: dos de sus capítulos lideran mientras que los otros dos también se cuelan entre los primeros puestos del ranking. Y esta no es la única serie de Movistar Plus+ en este ranking, pues también se posicionan dos entregas de 'Yakarta'. Además, otra serie más se coloca en el ranking de emisiones en diferido: 'Ena: La reina Victoria Eugenia' ocupa el quinto puesto.

Tabla de las emisiones más vistas en diferido en noviembre

Las series españolas demuestran su fortaleza, aunque no es una novedad, pues si nos remontamos un mes anterior, en octubre lideró 'Sin gluten', serie que contaba con un segundo capítulo en el ranking, además de tres de 'El Centro', y nueve de 'La promesa'.

¿Qué ha ocurrido con 'La promesa'?

Claudia y Gilbert, en 'La isla de las tentaciones'

Llama la atención que tras ocupar nueve puestos de veinte en el ranking de octubre,. Además, esta serie de Televisión Española producida por Bambú Producciones ha llegado a liderar en muchos meses este listado de lo más visto en diferido.

'La isla de las tentaciones' sigue siendo el reality que triunfa en diferido y se hace con nueve puestos, más un décimo correspondiendo a una emisión 'Express'. Por último, completa este ranking, 'MasterChef Celebrity' con un total de tres entregas (todas las que se han emitido en noviembre) y siendo las únicas del listado de TVE, además de la de 'Ena'.