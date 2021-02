Así fue el show de The Weeknd en la Super Bowl 2021, con parte del estadio desocupado y sin Rosalía

Es el evento deportivo más importante y más visto de la televisión norteamericana. El pasado 7 de febrero, Estados Unidos celebró su Super Bowl 2021, la final de su Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), reuniendo a millones de espectadores. La tradicional actuación musical de su descanso de medio tiempo de este año corrió a cargo del artista The Weeknd, que recogió el testigo de Shakira y Jennifer Lopez tras los halagos recogidos por su show de 2020.

The Weeknd en la Super Bowl 2021

El espectáculo, con unas altas expectativas por parte del público tras conocer que el artista había invertido 7 millones de dólares de su propio bolsillo para ofrecer la actuación que "siempre imaginó", comenzó con The Weeknd bajando de un descapotable en pleno escenario para interpretar "Starboy" y "The Hills", algunos de sus temas más populares.

El show, en el que el artista se vio acompañado de decenas de bailarines y un amplio despliegue tecnológico en cuanto a luces y pantallas, llevó el artista a pasearse incluso por los pasillos internos del Raymond James Stadium. Allí, el cantante interpretó su conocida canción "I can't feel my face". Otras de sus famosos temas como "I feel it coming" fueron interpretados en el escenario principal. El artista confió la mayor parte de su actuación a sus dotes vocales más que en la espectacularidad que otros años ha acompañado a los elegidos para el esperado show, causando críticas mixtas entre los espectadores.

"Blinding lights", el momento álgido

Uno de los momentos más esperados de la actuación de The Weeknd llegaba con la interpretación de su canción "Blinding lights", con la que el cantante ha conquistado el número 1 de las listas estadounidenses durante cinco semanas y logró convertirse en una de las canciones más sonadas del 2020. El artista ponía en pie al estadio (con solo un tercio de ocupación) actuando en el césped acompañado de decenas de bailarines enmascarados.

No, Rosalía no actuó en la Super Bowl

Durante los días previos a la final de la liga de fútbol americano, sonaron con fuerza rumores de que la artista española Rosalía acompañaría a The Weeknd en su actuación. Este dúo podría haber sido posible al tener ambos artistas una canción que los une: el último remix de la famosa "Blinding lights". De cualquier forma, los rumores que tanto circularon por redes y medios de comunicación resultaron no ser ciertos y la artista patria no acompañó al estadounidense en su show, provocando la decepción de cientos de españoles que, durante la mañana del 8 de febrero, la convirtieron en tendencia en redes.