Rosalía actuará en el descanso de la Super Bowl 2021 junto a The Weeknd

Rosalía parece no tocar techo y no deja de alcanzar metas en su carrera profesional. La cantante española está a punto de cumplir el que será uno de sus mayores logros artísticos: actuar en el descanso de la Super Bowl 2021. El artista que llenará de música este intermedio será The Weeknd y la cantante le acompañará durante su actuación.

Rosalía durante una actuación

Este logro la convierte en la primera mujer española en actuar en uno de los mayores eventos deportivos anuales y la segunda persona proveniente de España en hacerlo, puesto que el primero fue Enrique Iglesias allá por el año 2000. La catalana se subirá al escenario de los Buccaneers junto al responsable de "Blinding Lights", según confirman Semana y varios de los clubs de fans de Rosalía, para acompañarle previsiblemente en el momento en el que cante el remix de la canción antes mencionada.

El evento tendrá lugar en la madrugada del 7 al 8 de febrero, hora española, en el estadio de los Tampa Bay Buccaneers, quienes se enfrentan en la final contra los Kansas City Chiefs. Aunque el canadiense será el gran protagonista musical, la suya no es la única cita musical para esa noche. Miley Cyrus dará un concierto a través de TikTok, mientras que H.E.R. se encargará de interpretar "America The Beautiful" y Eric Church y Jazmine Sullivan entonarán el himno nacional.

Cogiendo el testigo de Shakira y Jennifer Lopez

The Weeknd tiene en mente hacer un gran espectáculo para contentar a sus fans, especialmente en un momento en donde los conciertos se encuentran parados y su gira no se celebrará, en principio, hasta 2022. La puesta en escena costará siete millones de dólares y tiene la intención de superar al espectáculo de 2020 que unió a Shakira y Jennifer Lopez, dos de las artistas latinas más exitosas y quienes realizaron una actuación conjunta que despertó la atención de millones de espectadores en todo el mundo.