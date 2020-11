Sylvia, contra Isabel Pantoja en 'Cantora: la herencia envenenada 3': "Insinúa una cosa muy sucia"

La noche del viernes 27 de noviembre, Telecinco emitió la tercera entrega de 'Cantora: la herencia envenenada', en la que el programa contó con la presencia de Sylvia Pantoja, prima de Isabel Pantoja. La artista regresaba así a televisión, en esta ocasión, para hablar de la vida y experiencias que había vivido con la tonadillera en su juventud, momento en el que Pepi Valladares, exasistente de Isabel, desveló el supuesto movimiento de la artista contra Sylvia.

Sylvia Pantoja, tras conocer el supuesto movimiento de su prima contra ella en 'Cantora: la herencia envenenada'

"Me consta que Isabel ha llamado a México", desveló Pepi Valladares en el programa, una revelación ante la que Sylvia apostó por que dicho movimiento por parte de su prima habría sido "para sacar basura de mí". Valladares relató entonces que la tonadillera habría llamado por teléfono para plantear la cuestión sobre su prima de "¿a qué te dedicas?", supuestamente, sin buenas intenciones. "Está demostrando la persona que es. Está dando a entender una cosa muy heavy", declaró Sylvia, cuando Pepi dio a entender, sin palabras, que Isabel habría dado a entender que ella ejercía como "pretty woman".

"He tenido mis momentos buenos y malos", reconoció Sylvia, al hablar de su carrera como cantante, tras lo cual Pepi ofreció más detalles sobre la supuesta llamada. "Ha hablado el padrino y ella personalmente, con una persona, manager y cuñado de Juan Gabriel. Para sacarle un poco de papelera a Silvia", explicó Valladares, ante lo que la invitada echó en cara que insinuara "una cosa tan sucia". "Si yo hubiera querido, que se cree el ladrón que todos son de su condición, habría estado con los tíos más ricos de México y España y no soy de su calaña", lanzó Sylvia, después de señalar que, en los momentos malos de su carrera, "tengo amigos que me ayudan". "Me ha tenido celos como mujer y como artista", aseguró Pantoja, quien acusó a su prima de no hablar, "todo lo hace por detrás". "

"Va de víctima siempre"

"Lo hace todo bajo cuerda. No tiene los ovarios de hacerlo como lo estoy haciendo aquí. Ella quiere quedar como la intocable", declaró Sylvia, sobre la tonadillera, de quien señaló que "va de víctima siempre". "Víctima lo fue en su vida, porque fue una desgracia lo que pasó, pero no se puede vivir de eso toda la vida", señaló la invitada, tras lo cual opinó que "la vida le dio esa 'oportunidad', porque dentro de la desgracia sacó mucho beneficio. Ha sido una mujer muy lista". Sylvia también desveló una de las supuestas declaraciones que su prima habría soltado contra ella a lo largo de los años: "si Paco llega a vivir, me quita al marido". Además, se emocionó al recordar un accidente que habría sufrido con Kiko Rivera siendo bebé, momento en el que "se me cayó de los brazos y se hizo un chichón". "Me dijo mi tía Ana: ¿qué? ¿ya estás contenta? Me dolió mucho porque a ese niño lo adoraba", confesó Pantoja, incapaz de contener las lágrimas.