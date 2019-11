"Sin City" se convertirá en una serie de televisión

"Sin City", la popular serie de cómics de Frank Miller, prepara su salto a televisión. Tras dos adaptaciones cinematogáficas, el autor ha llegado a un acuerdo con Legendary TV para desarrollar una serie de acción real y otra de animación. Aún no hay ninguna cadena vinculada al proyecto, pero el estudio se ha comprometido a producir al menos una temporada.

Imagen de la "Sin City: Ciudad del pecado"

Según informa Deadline, Robert Rodríguez, director de "Sin City: Ciudad del pecado" y "Sin City: Una dama por la que matar", estaría próximo a llegar a un acuerdo con Legendary TV para hacerse cargo de la producción ejecutiva de la serie junto a Miller, Stephen L'Hereux y Silenn Thomas, aunque todavía no hay nada cerrado.

En cuanto a la serie de animación para adultos, se trataría de una especie de precuela basada en las novelas gráficas de Miller, aunque han ofrecido más detalles sobre el tema.

El trato ha sido posible gracias a que Miller recuperó los derechos cinematográficos y televisivos de "Sin City" en 2018 después de llegar a un acuerdo con Lantern Capital Partners, la compañía que se hizo con ellos tras la quiebra de The Weinstein Company.

Una nueva oportunidad

Ésta no es la primera vez que se intenta llevar a la pequeña pantalla el mundo de "Sin City". Hace un par de años se publicó que Glen Mazzara y Len Wiseman trabajaban en una serie de televisión, pero finalmente no prosperó.

Si en esta ocasión el proyecto acaba cuajando, la serie de "Sin City" ampliará la lista de ficciones televisivas de Legendary TV que incluye 'The Expanse' y 'Carnival Row' de Amazon, 'Lost in Space' de Netflix y la miniserie de Hulu 'The Looming Tower'. La compañía también está detrás de 'Dune: The Sisterhood', el drama de HBO Max spin-off de la franquicia cinematográfica adaptación de "Dune" que se estrenará en diciembre de 2020.