La desesperada situación de Josep Linuesa: de 'Sin tetas no hay paraíso' a pedir ayuda en las redes

La crisis económica y sanitaria que está provocando la pandemia de covid-19 ha hecho daño en todos los sectores. Uno de los más afectados, sin duda, es el de la cultura. Con su largo recorrido interpretativo en la televisión española, Josep Linuesa se marchó a México para rodar la segunda temporada de 'Enemigo íntimo', una telenovela del canal Telemundo. Gracias al éxito del proyecto, el actor de 54 años permaneció en el país esperando la llegada de nuevos proyectos. Sin embargo, el tiempo pasó, la pandemia llegó y el intérprete se quedó sin trabajo, por lo que tuvo que reinventarse para poder sobrevivir.

Josep Linuesa en 'Sin tetas no hay paraíso'

Aprovechando su estancia en el extranjero, Linuesa creó un canal de YouTube dedicado a mostrar diferentes zonas de Ciudad de México llamado Walkingstreetsfilms. A pesar de la calidad de sus vídeos, los suscriptores no subían y finalmente tuvo que pedir ayuda en las redes sociales el 7 de febrero: "Necesito 1.000 suscriptores para poder recibir algo. Tengo 71", confesó el intérprete de 'Hospital Central', quien tomó esta medida desesperada al considerar que "lo tenía que intentar": "Sé que es una locura y muy difícil de conseguir, pero algo tengo que hacer para salir adelante".

Como si fuera una película de Disney, tras pedir el deseo, Twitter ejerció como hada madrina de Linuesa y de la noche a la mañana los 71 suscriptores se convirtieron en 20.400. El intérprete respondió rápidamente a la solidaridad de sus seguidores: "Es impresionante. No puedo agradeceros uno a uno vuestra ayuda. No estaba preparado para tanta ayuda y me siento sobrepasado por la emoción. Ahora, a trabajar, ¡ahora sí! Gracias a todos. Me parecía imposible llegar a 1.000 ¡Y ya somos 20.400! 20.400 besos a cada uno", publicó en sus redes sociales. Después de varias horas, su canal de YouTube sigue creciendo en audiencia y ha alcanzado los 36.900 seguidores.

Amics en tinc 54, soc actor i fa mes d'un any que no tinc feina. L'última em va portar a Mèxic i aquí estic, sense ingressos ni ajuts. S'em va acudir obrir un canal a Youtube i filmar els carrers de Mèxic, necessito 1000 subscriptors per poder rebre alguna cosa. Em porto 71 — Josep Linuesa (@JosepLinuesa) February 6, 2021

Es impressionant!!! No puc agrair-vos un a un la vostra ajuda, no estava preparat per rebre tant suport i em sento sobrepassat d'emoció!! Ara a treballar, ara si que si! GRÀCIES A TOTS! Em semblava impossible arribar a 1.000 i SOM !!!20.400!!!

20.400 petons a tots i cadascú!! — Josep Linuesa (@JosepLinuesa) February 7, 2021

Su trayectoria en televisión

Saltó a la fama como el principal villano de 'Sin tetas no hay paraíso', pero no fue el único proyecto que realizó Josep Linuesa en España. Se trata de un actor con largo recorrido en televisión, cine y teatro. Algunos de los trabajos más conocidos en los que participó fue en 'Hospital Central', 'Cuéntame cómo pasó', 'SMS', 'Los misterios de Laura', 'Amar es para siempre' o 'Amar en tiempos revueltos', entre muchos otros. Uno de sus últimos personajes principales fue el de Antonio Morales, más conocido como Junior, en la miniserie de Telecinco, 'Rocío Dúrcal, volver a verte'.