Sky History cancela 'The Chop' por los tatuajes "de extrema derecha" de un concursante

El concurso de carpintería 'The Chop', emitido en Sky History, ha sido cancelado definitivamente y eliminado de la programación. La cadena británica ha tomado esta drástica decisión tras ser criticados duramente al publicar un vídeo de uno de sus concursantes, Darren Lumsden, en las redes sociales, el cual tenía varios tatuajes "que podrían estar conectados con ideologías de extrema derecha". Cuando se generó la polémica, lo negaron rotundamente; Sin embargo, el canal ha tenido que retractarse y cortar la emisión del espacio.

Sky History ha compartido un comunicado en su cuenta de Twitter donde expone los motivos que les ha llevado a cancelar el concurso: "Los tatuajes de un concursante incluían símbolos que podrían estar conectados con ideologías de extrema derecha y podrían ofender; nos disculpamos sinceramente por ello y lamentamos que nuestros protocolos no hayan motivado una mayor investigación en una etapa anterior", lamentaba la cadena británica.

Cuando se publicó el vídeo promocional de 'The Chop' en las redes sociales, uno de los usuarios se dio cuenta de que el participante tenía un tatuaje del número 88. El número 8 señala la octava posición que ocupa la letra H en el abecedario, y representa el saludo "Heil Hitler". En ese momento, la cadena británica quiso defender al concursante explicando que esos grabados eran "eventos importantes" de su vida y que no tienen "ningún significado político o ideológico". De hecho, se llegó a decir que se trataba de la fecha en la que había fallecido el padre del participante, algo que después fue desmentido por el The Daily Mail, donde afirman que el hombre aún sigue vivo.

Darren Lumsden niega el significado de los tatuajes

A pesar de estas averiguaciones, el concursante implicado "continúa negando enérgicamente que tenga, o haya tenido, inclinaciones de extrema derecha", según transmite el comunicado de Sky History. Sin embargo, el canal británico finalmente se ha retractado y ha admitido su parte de culpa por no haber hecho una investigación más exhaustiva del mensaje que pudiesen estar transmitiendo. Por si fuera poco, han recalcado que tendrán en cuenta este error y que en un futuro tendrán mucho más cuidado a la hora de "revisar a fondo" los procesos internos.