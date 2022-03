'Socialité' destapa la presunta estafa de Aída Nízar con su empresa de reformas

Según informa 'Socialité', Aída Nízar habría estado estafando a sus clientes mediante su empresa de reformas. Al parecer, se ha descubierto que las fotografías que utilizaba en las redes sociales para promocionarse no correspondían a trabajos realizados por ella.

Aída Nizar en 'GH VIP 5'

Comparando las fotografías de las supuestas reformas, el formato de La Fábrica de la Tele ha descubierto que las que utiliza para comparar el antes y el después no corresponden al mismo trabajo, ya que la empresaria ni siquiera se habría molestado en hacer que coincidan. Tras esta sospecha, han seguido la pista hasta encontrar la fuente real, percatándose de que realmente pertenecen a otras empresas de reforma, por lo que Nízar habría suplantado dichas imágenes.

Según se muestra en el vídeo facilitado por el programa, la exconcursante de 'Gran Hermano' no habría realizado este "modus operandi" solamente en una ocasión aislada, si no en su mayoría. Además de intentar engañar con supuestas reformas de cocinas en las que no coincide ni la ventana, o de adueñarse de salones diseñados por empresas de interiorismo, la colaboradora se habría apropiado también de trabajos realizados por arquitectos famosos, como el del italiano Pietro Vivarelli.

Su madre lo desmiente todo

Para contrastar la información, la redacción del programa se puso en contacto con la empresa por teléfono, al que contestó su madre Mari Ángeles Delgado. Cuando le preguntaron sobre las fotografías por primera vez, se "cortó la conversación". El redactor volvió a insistir, a lo que Delgado reafirmaba la propiedad de las imágenes que había en las redes sociales. "Una reforma es una reforma, qué mas da que sea un salón, que sea una casa entera o un edificio", añadía, explicando que se dedicaban a todo tipo de obras.