'Sálvame' anunciaba la emisión de 'El último viaje de Rocío', una entrega especial sobre Rocío Jurado en la que se mostrarán las pertenencias de la cantante, almacenadas durante 13 años en 18 contenedores. Tras el anuncio, muchos han cuestionado la intención de la proyección, sin embargo, desde Mediaset, aseguran que es un evento para rendir culto a la cantante.

Jesús Quintero y Rocío Jurado, en 'El loco de la colina'

'Socialité' ha querido reiterar que se trata de una "ceremonia solemne". "Con una sola intención, y cuando digo una sola intención es que, en el espíritu de la productora y de la hija mayor de Rocío Jurado, es realizarle un gran homenaje con un pretexto, y es ese traslado de los containers a través de las calles de Madrid", subrayó María Patiño.

Tanto la presentadora como una de sus reporteras pronunciaron en varias ocasiones la palabra "homenaje", así como que este solo tiene "una intención". Además, el programa confirmó la asistencia de "grandes estrellas del mundo de la música y de la cultura, que nada tienen que ver con el mundo del corazón. (...) Nadie se quiere perder este homenaje porque solo tiene una intención", reiteraba Giovanna González.

El programa de La Fábrica de la Tele desveló el nombre de cuatro cantantes que acudirán a la gala: Miguel Poveda, India Martínez, Marta Sánchez y Lorena Gómez. "Hay una intención clara de revivir, recordar, añorar, contar anécdotas múltiples, personales y profesionales de Rocío Jurado", concluía la presentadora.

María Patiño, "solidaria" con Amador Mohedano

María Patiño mandó un mensaje a Amador Mohedano, quien estaría pensándose si acudir o no al homenaje a su hermana. La presentadora, invitada al especial, tuvo un conflicto recientemente con el exmanager y planteó la posibilidad de que este no quisiese acudir por ello, entre otros motivos.

"Yo considero que es fundamental que estés, y además, conociendo lo sensible que eres, la importancia que ha tenido Rocío Jurado en tu vida y la importancia que has tenido tú en la vida de tu hermana, si yo me tengo que quedar en casa, porque para ti es importante estar, cuenta con ello", le comunicaba a Mohedano en directo. ¿Acudirá finalmente?