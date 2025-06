Sofía Suescun se despide de 'Socialité': "Os llevo en el corazón"

Por Roberto Ponce López |

El fin de ' Supervivientes ' está muy cerca. Tras tres meses en Honduras, los concursantes ya están volviendo a Españadel reality. Con esta clausura,para una colaboradora de ' Socialité '.

Sofía Suescun se ha despedido del programa de Telecinco donde tenía una sección comentando 'Supervivientes'. Desde mediados de marzo, la también influencer ha tenido incidencia en el espacio matutino, así que los conductores del formato prepararon unas pequeñas palabras de agradecimiento para decir adiós a la pamplonesa.

María Verdoy se despide de Sofía Suescun en 'Socialité'

Tras acabar con su sección, María Verdoy le comentó a la colaboradora: "Por lo buena superviviente que eres, pero sobre todo por habernos aguantado a Antonio y a mí, nuestra ganadora eres tú". Además de ello, el otro conductor del programa, Antonio Santana, le entregó un ramo de flores de parte de todo el equipo de 'Socialité' y le dijo "nos volveremos a ver".

Sofía Suescun, por su parte, se mostró muy emocionada con la muestra de cariño de sus compañeros y con el cierre de su colaboración, que duró tres meses. Además, quiso acordarse y agradecer a las personas que pensaron en ella para ese trabajo: "Gracias a las personas que han confiado en mí, (...) me han dado la oportunidad de aprender, para seguir creciendo, para verme en otra faceta, estoy superagradecida y me lo llevo en el corazón", comentó la navarra sobre su paso por 'Socialité'. Tras ese discurso, dio dos besos a cada uno de los conductores y se marchó con su ramo.

Sofía Suescun agradeció a María Verdoy y Antonio Santana en su despedida de 'Socialité'

Pronosticó el ganador de 'Supervivientes' en su sección

Antes de ese momento emocional para ella, la colaboradora en su sección dio su ganadora del reality."Lo dije al principio y también ahora a las puertas de la finalísima. Mi ganadora es Anita Williams", afirmó. Sin embargo, dijo que los 200.000 euros se los va a llevar José Carlos Montoya, ya que para ella es el favorito del público, algo que no ve mal. "Es un superfinalista, no hay que quitarle ningún mérito. Ha estado dándolo todo para el espectador. (...) A mí me ha resultado un poco pesado, pero tiene sus méritos. Creo que va a a ganar él", sentenció sobre el sevillano. Veremos si lleva razón o si por el contrario hay sorpresa en la final de 'Supervivientes'.