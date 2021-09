Adara Molinero ha vuelto a Guadalix de la Sierra. Durante el programa 'Secret Story: Última Hora', conducido por Lara Álvarez, la ex gran hermana ha regresado a la que ya fue su casa en dos ocasiones para cumplir una misión, aún desconocida, que marcará el devenir del concurso, de la prueba semanal y de la convivencia del resto de participantes del reality.

Adara en la White Room de 'Secret Story'

La presentadora ha conectado con la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' para explicarle su primera función en la casa de los secretos desde la White Room: vigilar durante 24 horas a los concursantes antes de encontrarse con ellos. La madrileña, entre risas, ha asegurado sentirse "nerviosa, emocionadísima y eufórica" ante esta experiencia en la casa de Guadalix de la Sierra.

Después de que Miguel Frigenti alegara en contra de Sandra Pica en los posicionamientos de cara a la próxima expulsión, Lara Álvarez ha vuelto a conectar con Molinero para preguntarle precisamente por la relación de esta con el colaborador. "Yo a Miguel le tengo mucho cariño, su alegato me ha parecido muy bien. Podría haber sido mucho más cruel con Sandra", afirmaba, quien también ha pedido la expulsión de la ex de Tom Brusse diciendo que el concurso de la catalana se basa en "estar con Julen".

La conductora del programa ha aprovechado el momento para preguntarle qué opinión tenía sobre la amistad entre su amigo y Cristina Porta. En un ataque de sinceridad, la ex gran hermana lo ha dejado claro: "No me gusta nada. He visto algún que otro vídeo que me he puesto enferma por como le ha tratado en más de una ocasión. Si quieres a una persona y es tu amigo, no le puedes tratar así". Además, Molinero ha sentenciado a Porta preguntándose que quién era ella "para decir lo que tiene que hacer Frigenti o lo que no".

Gianmarco en plató

Gianmarco Onestini ha estado presente durante todo el programa conducido por Lara Álvarez para ver en directo desde plató la entrada de su ex a la casa de los secretos. El italiano ha asegurado que volvería a entrar en un reality, pero que jamás con Adara. Además, cree que su hermano, Luca Onestini, recibirá a la que fue su gran amor en 'GH VIP 7' de manera muy "normal y cordial, pero sin mucho entusiasmo".