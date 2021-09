La noche del martes 14 de septiembre, Carlos Sobera se estrenó al frente de la gala "Cuenta atrás" de 'Secret Story: La casa de los secretos', en la que Sofía Cristo tuvo la oportunidad de estrenar la "línea secreta" de su vida. Una sección en la que la madrileña desveló haber sufrido abusos sexuales de niña, algo que incluso Bárbara Rey desconocía, y también recordó su relación con Nagore Robles, cuya ruptura propició que ingresara en rehabilitación.

Sofía Cristo habla de su relación con Nagore Robles en 'Secret Story'

"A raíz de que mi expareja, Nagore, y yo lo dejamos, esa fue la gran decisión para poder entrar en recuperación", confesó Cristo, que añadió que, "en ese momento, fue lo peor que me podía pasar, pero también lo mejor que me pudo pasar en la vida", teniendo en cuenta el importante paso que había dado a continuación. "El principio de la relación fue increíble, éramos muy felices, estaba muy enamorada. Quiero pensar que ella también lo estuvo de mi", confesó la concursante, ante lo que Sobera apuntó que "conozco a Nagore y es una mujer muy seria y honesta, seguro que te quería, si no, no hubiera estado contigo".

Cristo recordó entonces que, cuando conoció a Robles, ambas se estaban "en un punto en el que lo estábamos pasando mal y, de repente, nos encontramos y dijimos: 'Cómo es posible que esto nos esté pasando a las dos, qué bonito'". "Fue increíble", aseguró la madrileña, antes de desvelar que "había mucho cachondeo, lo pasábamos muy bien". "Hay personas que siguen de cachondeo, otras paran y otras no pueden parar con el cachondeo y, en ese caso, me tocó a mi. Dentro de mis cachondeos, yo era un poco loca", concedió la concursante, quien también matizó que Robles "tenía mucho carácter y antes de dejarlo ella muy dura conmigo por la falta de información".

"Yo no tuve la culpa de todo"

La madrileña desveló también que "desde que se fue mi amiga Pipi, que era nuestro nexo de unión, Nagore y yo no hemos vuelto a tener esa amistad" que habían mantenido hasta entonces. "Han pasado algunas cosillas entre nosotras que desconozco, otras las puedo intuir", reconoció Cristo, para después manifestar que "siempre le voy a guardar un lugar maravilloso en mi corazón porque me hizo muy feliz y, evidentemente, ni el bueno es tan bueno ni el malo tan malo". Un matiz ante el que la madrileña quiso dejar claro que "jamás diré nada malo de Nagore, aunque piense que, en algunos momentos, yo no tuve la culpa de todo".

En cuanto a su posterior rehabilitación, Cristo reconoció que "cuando la empiezo no sabía a lo que me enfrentaba, yo no sabía que eso era dejar la droga para toda la vida". "Me recupero y descubro una nueva vida en la que empiezo a ser feliz de manera real, empiezo a valorar un montón de cosas", relató la concursante, quien durante su rehabilitación vivió "un encuentro conmigo y con Dios". "Es lo más grande que me pasa en estos últimos años", concluyó la madrileña.