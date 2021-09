Las estrategias comienzan en 'Secret Story', el juego para descubrir los secretos de los concursantes ya está en marcha. Por eso, la organización considera vital la actitud de los habitantes de la casa ante las diferentes pruebas y retos que le marcan. La última en fracasar en una misión ha sido Sandra Pica, que será penalizada por su comportamiento durante el desarrollo de la prueba.

Sandra Pica en el confesionario de 'Secret Story'. Mediaset

"Aquí la desidia no es bienvenida", con estas palabras se refería la voz del cubo de los secretos a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2'. De esta manera, el equipo del formato quiso dejar claro que la sanción se debía únicamente a la actitud de Pica, no al resultado de la misma: "No has pasado la misión porque has tenido mucha dejadez".

El objetivo de la prueba era asequible, tan solo debía comer alimentos que provocan halitosis, como queso azul, cebolla o pepinillos, y conseguir que alguno de sus compañeros le comentase ese mal olor que sufría la catalana. Un momento que nunca llegó a producirse, pese a contar con casi 24 horas para realizar la tarea. De hecho, Pica seguía justificándose alegando que padecía del estómago: "Tenía unos ardores increíbles y hace un mes estuve ingresada por el intestino".

¿Secreto al descubierto?

Aunque la expareja de Tom Brusse todavía no conoce su penalización, Lara Álvarez compartió con los espectadores durante la emisión de 'Secret Story: Última hora' qué pasaría con el futuro de Sandra Pica: "Vamos a desvelar la primera pista de su secreto". Lo más probable es que se dé a conocer el martes 14 de septiembre con Carlos Sobera durante la primera entrega de 'Secret Story: Cuenta atrás'.