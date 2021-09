El martes 14 de septiembre, Telecinco emitió la primera entrega de "Cuenta atrás" de 'Secret Story: La casa de los secretos' con Carlos Sobera como presentador. Entre otros asuntos, el programa abordó la reacción de Emmy Russ tras recibir múltiples críticas de sus compañeros, especialmente de Miguel Frigenti, momento en el que rompió a llorar antes de refugiarse en el Cubo para criticar al resto de concursantes.

Emmy Russ se desahoga en el Cubo contra sus compañeros de 'Secret Story'

La alemana rompió a llorar tras concluir la ronda en la que los concursantes debían señalar a un compañero como el peor para la convivencia, por lo que algunos la habían señalado a Russ. "A todo el mundo no le puedes gustar", trató de consolarla Isabel Rábago, mientras Fiama Rodríguez la instaba a que no se lo tomara a mal, puesto que todo era parte del concurso. Finalmente, la concursante terminó yendo a llorar al Cubo, donde estuvo unos minutos llorando antes de comenzar a sincerarse sobre sus compañeros, visiblemente molesta.

"No quiero estar aquí. Quiero salir", manifestaba Russ, tras lo cual defendió que "juego a este juego mejor que nadie. Todo el mundo piensa que soy tonta, la princesa y yo sigo el juego". "Yo flipo, solo demuestra lo gilipollas que es la gente", continuó la concursante, antes de argumentar que "estoy mintiendo para que nadie se dé cuenta de mi secreto, para eso estamos aquí". "Sé que voy a salir nominada. Sé que la gente ve a una concursante demasiado fuerte, porque ellos no valen nada. Por eso me quieren fuera", manifestó Russ, después de soltar un "qué asco de gente". La concursante incluso opinó que "han votado con motivos falsos" contra ella y confesó que "ya no puedo mirar a los gemelos igual, a la 'Crismierda' que no sé ni cómo se llama. Les tengo odio. Odio a cualquier persona que me acabe de poner en la lista".

"Qué basura de gente"

"Les odio. No quiero verlos. Voy a explotar y no quiero", prosiguió Russ, que apostó por que "me tienen envidia, porque yo soy mejor". "No quiero esperar a la próxima nominación, porque me voy a ir como una mierda, que se sabe desde el primer día que se va a ir porque no tengo gente que me va a proteger. ¿Para qué perder el tiempo?", declaró la alemana, para después añadir que "ahora mismo no quiero seguir. Con esa basura de personas, ¿cómo voy a vivir ahí?". "Qué asco de gente, puta mierda, basura de personas", remató la concursante, enfadada, quien pudo escuchar en directo algunas de las críticas que sus compañeros habían compartido a sus espaldas. "Estoy analizando, descartando, viendo las caras verdaderas de la gente", confesó entonces la alemana, impasible.