La tarde del martes 14 de septiembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' estrenó su gala "Cuenta atrás", a cargo de Carlos Sobera, en su nuevo horario. Una cita en la que los concursantes se enfrentaron a las primeras nominaciones del reality, cara a cara, que tras el reparto de puntos dejó el futuro de Chimo Bayo, Emmy Russ y Cristina Porta en manos de la audiencia, puesto que uno de los tres tendría que abandonar La casa de los secretos en la gala del jueves 16 de septiembre.

El reparto de puntos tras las primeras nominaciones de 'Secret Story'

Antes de las nominaciones, el programa situó una cabina en el jardín, para que el primer concursante que respondiera a la llamada no solo se ganaría la inmunidad, sino que también podría nominar en privado. Un privilegio que obtuvo Julen de la Guerra, tras lo cual escogió a Sandra Pica para que fuera la primera persona en lanzar sus puntos. La catalana apostó entonces por entregar uno a Chimo Bayo, dos a Bigote Arrocet y tres a Porta, con los que, según confesó, menos trato había tenido. Lucía Pariente fue la siguiente en emitir sus votos, para los cuales se decantó en dar uno y dos puntos a Miguel Frigentiy Cristina, puesto que "se han dedicado a socializar", mientras que los tres se los llevó Chimo, bajo el pretexto de que "no he tenido feeling".

José Antonio Canales Rivera designó a Cynthia Martínez, Emmy y Frigenti con uno, dos y tres puntos: a las dos primeras, por su distante relación, mientras que nombró al colaborador "por motivos obvios", dada su mala relación en la casa. En el caso de Luis Rollán, otorgó la menor puntuación a Chimo, después a Emmy Russ y, la máxima a Arrocet; mientras que Luca Onestini justificó el dar sus puntos a Martínez, Pica y Chimo por lo poco que había hablado con ellos. Ante la falta de tiempo, el resto de concursantes votó con mayor rapidez, sin dar apenas motivos: Fiama Rodríguez repartió uno a Frigenti, dos a Chimo y tres a Porta; Martínez eligió a Arrocet, Canales y Chimo; y Daniel y Jesús Oviedo, a Edmundo, Chimo y Russ.

Varios afortunados sin puntuación

El famoso DJ y la alemana también recibieron las máximas puntuaciones de Sofía Cristo, quien dio un punto a Porta, mientras que Isabel Rábago lanzó sus votos contra Chimo, Arrocet y Frigenti, el cual nombró a Russ, Canales y la propia colaboradora. En el turno de Arrocet, el humorista eligió a Russ, Martínez y Pica, votos que repitió Chimo, quien cambió a la alemana por Rodríguez, en la posición de un punto. Cerrando las votaciones a la cara, las que resultaron ser las dos nominadas definitivas optaron por entregar sus votos de forma muy distinta: la periodista apostó por Rodríguez, Pica y la propia Russ, quien otorgó la máxima puntuación a Porta, seguida de Canales y Bigote. En el caso de De la Guerra, el madrileño compartió su votación solo con la audiencia, entregando tres puntos a Russ, dos a Porta y uno a Arrocet. Una primera ronda de nominaciones que dejó a concursantes como los Gemeliers, Pariente, Rollán y Cristo sin ningún voto en su contra de alguno de sus compañeros.