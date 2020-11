Soleá: "Creo que hay muchas posibilidades de ganar Eurovisión Junior 2020"

Con tan solo 9 años, Soleá Fernández se ha convertido en la gran esperanza de España en el Festival de Eurovisión Junior 2020. La joven artista representa a Televisión Española en el certamen musical infantil europeo que la cadena pública emite el domingo 29 de noviembre en directo en La 1. Lo hace con "Palante", un tema urbano con toques de flamenco y sonidos étnicos que ha sido compuesto por César G. Ross, Hajar Sbihi y Bruno Valverde y que sin duda es uno de los temas favoritos para llevarse la victoria. ¿Lo conseguirá?

Soleá Fernández

FormulaTV ha podido charlar con la joven Soleá días antes de que se emita Eurovisión Junior 2020 para conocer todos los detalles de la grabación de su actuación. Y es que la crisis sanitaria de la Covid-19 ha obligado a que cada representante grabe su participación desde un plató construido en su país. La hija de Farru, sobrina de Farruquito y nieta de la Farruca nos avanza cómo ha vivido la actuación, analiza al resto de participantes y además habla de su relación con Melani García, representante española el año anterior.

¿Qué sensaciones tienes a pocos días de Eurovisión Junior?

Estoy nerviosa pero a la vez super contenta porque estoy muy orgullosa de dónde he llegado y que Televisión Española me de la oportunidad de estar representando a mi país. Yo creo que no todo el mundo puede cumplir este sueño siendo tan chiquitita. Estoy muy nerviosa con que llegue ya el domingo.

¿Te da algo de miedo que toda Europa vaya a verte?

Claro que me da cosita. Me va a ver toda Europa y que a una niña le vean millones de personas ya es una cosa increíble. Además, yo no he visto la actuación ni he visto cómo queda, así que el 29 de noviembre para mí va a ser una sorpresa igual que a todos.

¿Qué sentiste al subir por primera vez al escenario en el que se grabó la actuación?

Sentí algo muy bonito ya solo por estar en una escenario que al final es tuyo; que tiene tu canción, tu videoclip, que vaya de tu baile... de tus cosas. Me lo pasé súper bien y espero que os guste muchísimo y lo disfrutéis tanto como yo lo disfruté.

¿Ha sido la actuación más difícil de toda tu vida?

¡Claro que ha sido la más difícil! Y es que tenía que cantar y bailar a la vez, pero aunque haya sido la más complicada me lo estoy pasando muy bien y me da penita que todo se vaya a acabar ya.

¿Fue raro actuar sin casi público?

Llevé un poco mal no ir a Polonia y estar allí con un montón de gente, porque el público me anima más durante una actuación. Pero bueno, ha estado mi familia en España que es lo más importante.

"Ha sido la actuación más difícil de mi vida porque cantaba y bailaba a la vez"

¿Y la actuación cuantas veces la pudisteis grabar?

Solo lo pudimos grabar dos veces, no se podía más.

¿Qué te costó más? ¿Bailar o cantar?

Me costó mucho la parte en la que más me movía porque el principio era todo más tranquilo y todo lo demás ya era super movido y me temblaba un poco la voz al principio de los ensayos. No fue fácil, pero yo me he estado preparando muchísimo para esto.

?Vamos a ver una actuación con una puesta en escena más urbana que flamenca, ¿tú lo preferías?

La puesta en escena me gusta. Y en realidad me daba igual que fuese urbana o flamenca.

Soleá y sus bailarines en Eurovisión Junior 2020

El vestuario es un homenaje a Andalucía

Sí, fue un homenaje a Andalucía y también representa muchísimo los tiempos que vivimos, la esperanza. Además, es un vestuario super urbano, y en el que los flecos que no pueden faltar, porque yo soy muy flamenca.

Salomé ganó Eurovisión con un vestuario similar. ¿Crees que te dará suerte?

¡Espero que sí!

¿Crees que vamos a ganar?

¡Ojalá! Yo pienso que sí, que hay muchas posibilidades de ganar pero si no me quedo con este momento de vivir todo esto y de ser la representante de mi país. Para mi país, yo ya he ganado.

¿Recomiendas la experiencia de Eurovisión Junior?

Claro, lo importante no es ganar es participar.

¿Qué vas a hacer después del festival si ganas o sino? Melani hace un año hizo una fiesta del helado

¡Voy a hacer la fiesta del flamenco! Bailando y cantando muchísimo y quizás sí nos comeremos un helado.

Después de Eurovisión voy a hacer la fiesta del flamenco

¿Cuál es el consejo que te ha dado Melani?

Tuve la suerte de hablar con ella y me dio unos cuantos consejos. Me dijo que lo disfrute, que nunca lo voy a olvidar esta experiencia y que me lo pase super bien. Y también me dijo que me lleve una libreta y un boli para apuntar todo lo que me pase. Además, esa libreta y ese boli me lo ha regalado ella y creo que eso me da va a dar suerte.

¿Te gustaría hacer una canción con Melani?

Yo estaría encantada, me encantaría hacer una canción con Melani.

¿Cuales crees que son nuestros mayores rivales?

No los tomo como contrincantes, los tomo como amigos y compañeros. Pero bueno, creo que los que están ahí ahí son Francia con Valentina y Países Bajos con Unity. Por ahora solo he podido hablar con Valentina pero tengo ganas de hablar con el resto.

¿Cómo has vivido el cariño de todos los eurofans?

Me siento muy bien con que la gente te apoye. Un artista no sería un artista si no tuviera gente a la que dar música. Que la gente te apoye mucho y esté contigo y es un regalo.