Los usuarios de Mitele Plus tendrán un contenido menos del que disfrutar. El reality 'Solos/Solas' anuncia el cierre de su pisito tras trescientos cincuenta días de emisiones ininterrumpidas. "La vecina", tal y como se apoda a la dirección, dio a conocer este punto y seguido a las participantes Carolina Sobe y Amor Romeira. No obstante, esa comunicación hablaba de "unas vacaciones".

Carolina Sobe y Amor Romeira, últimas participantes de 'Solas'

La tarde del 30 de agosto vino acompañada de esta clausura, aparentemente momentánea: "Vuestra estancia en 'Solos on the beach' ha llegado a su fin", leyó Romeira en voz alta. De hecho, la hora pactada para ese adiós fue las 19h30 de la tarde del martes 31 de agosto. No obstante, el formato de Mitele Plus emplaza a sus seguidores a la apertura de otra casa, concretamente, la de 'Secret Story'.

"Gracias por haber sido tan generosas con nosotras, con todas las personas que os han seguido, las que os han amado y las que os han criticado", agradecía la carta. Al mismo tiempo que Carolina Sobe se sorprendía, Amor Romeira mantenía el tipo con la voz temblorosa y unas lágrimas que empezaban a asomar.

Mañana despedimos a Carolina y a Amor y con ellas, el Pisito cierra por vacaciones tras casi un año con todos vosotros ???? ¡¡No os perdáis el último día en el que lo repasaremos TODO!! ???? Y muy pronto una nueva Casa nos abrirá sus puertas: la Casa de @SecretStory_es ???? #Solos30A pic.twitter.com/ogKyAXt0u9 — Solas (@solosmitele) August 30, 2021

"Se abre otra casa"

Esta decisión parece encuadrarse dentro de una estrategia de Mediaset y es mantener un único reality de convivencia en su oferta de cara al otoño de 2021. De esta manera, el canal veinticuatro horas de 'Solos' desaparece para que la convivencia de 'Secret Story' tenga el mayor consumo posible. Esta decisión parece abrir la puerta a una señal de las mismas características para el misterioso programa.