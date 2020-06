Fani Carbajo y Sonsoles Ónega protagonizan una tensa bronca en 'La casa fuerte'

La tercera gala de 'La casa fuerte' estuvo cargada de encontronazos, pero lo que poco podía imaginar la audiencia del reality de Telecinco y Bulldog TV es que uno de estos lo iba a protagonizar la propia presentadora del formato y es que Fani CarbajoFani no dudó en enfrentarse a Sonsoles Ónega tras un comentario que la periodista hizo sobre las notas del hijo. El momento además convirtió en tema de conversación en redes, que se dividieron apoyando a Fani por un lado y a Ónega por otro y además hizo que la pareja de concursantes abandonase la gala unos minutos tras la tensión vivida en directo.

Fani Carbajo contra Sonsoles Ónega en 'La casa fuerte'

Pues bien, esta bronca empezó tras la emisión de un vídeo en el que vimos como Fani y Christofer recibían un mensaje de su hijo en el que lex explicaba que había suspendido tres asignaturas pero que iba a poder pasar de curso sin problema. "Te has quedado más tranquila sabiendo que ha suspendido tres asignaturas pero ha podido pasar de curso", le comentó en directo Ónega, a lo que Fani respondió afirmando que su hijo "se esfuerza mucho y siempre las aprueba todas (...) estoy segurísima que ha suspendido Plástica, Educación Física y Valores". Esta se mostró convencida de ello ya que antes de entrar en el reality, esas eran las materias en las que tenía más dificultades.

"¡Vaya! ¡Valores! ¿No me digas que la ha suspendido", siguió Ónega; algo que parece que no gustó demasiado a Carbajo, que replicó diciendo que "ha suspendido las asignaturas que no se estaban dando en casa", mientras la periodista le recordaba que "eso es lo preocupante". Minutos después, la presentadora de 'La casa fuerte' le explicó a ambos que su hijo no ha suspendido Valores ya que ha sido Matemáticas la asignatura que le ha quedado pendiente pero lo que poco podía imaginar es que Carabajo iba a cargar directamente contra ella apenas unos segundos después. Fani no dudó en enfrentarse contra la conductora del reality y le confesó que le había sentado realmente mal ese comentario.

Sonsoles Ónega: "¿Perdona?"

"No me ha gustado tu comentario ni como te has referido a mi hijo (...) no tienes ni idea de la educación que le doy a mi hijo en mi casa", sentenció la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', algo que sin duda también indignó a Ónega, que respondió con un contundente: "¿Perdona?", mientras el resto de concursantes se mostraban totalmente impactados de que Carbajo hubiese cargado así contra la presentadora del espacio. Sonsoles Ónega por su parte quiso entonces defenderse y les dejó muy claro que "en ningún momento he juzgado la educación que tú les a tu hijo". Mientras, Carbajo insistía que "me ha sentado muy mal, porque a mí me preocupa mucho la educación y sus estudios y estaba muy preocupada (...) y le estaba quitando hierro por si era Plástica o Valores, pero no valores de la educación (...) y tu comentario de 'oh, como le vas a dar tú valores' me ha dolido muchísimo", algo que secundó Christofer. Pese a ello y tras ausentarse de la gala unos minutos, la pareja volvió y Sonsoles aprovechó la ocasión para pedirles disculpas si en algún momento les había sentado mal el comentario ya que, tal y como dejó claro la periodista, no hubo una mala intención en sus palabras.