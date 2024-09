Por Alejandro Burrueco Marín |

La rivalidad televisiva siempre ha hecho que se reniegue de hablar de cadenas de la competencia, aunque esto parece estar quedando atrás con las constantes menciones a Pablo Motos en 'La revuelta'. También los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh', tras su salida de Telecinco, se han abierto a hablar sobre el contenido de cualquier cadena. Por su parte, Sonsoles Ónega ha reivindicado en 'Y ahora, Sonsoles' que a las cadenas habría que llamarlas siempre "por su nombre", evitando los eufemismos.

José Manuel Parada en 'Y ahora, Sonsoles'

José Manuel Parada estaba hablando en el magacín de las tardes de Antena 3 sobre la reciente muerte de Jimmy Giménez-Arnau , ya que lo acusaban de haber destapado una de sus relaciones: ". Dijo que sí y eso a ella no le gustó nada". Ónega entendió rápidamente que Parada se refería a

"En la otra cadena, sí", apuntó Lorena Vázquez, de manera similar al "la cadena de enfrente" del equipo de María Patiño. "En la cadena esa tan alegre", bromeó Parada lanzando un dardo a Telecinco. Sin embargo, la presentadora cortó de raíz la risa de su compañero: "No, no, no. Voy a decir una cosa, aquí no se ofende a ninguna cadena y se la llama por su nombre".

El pasado de Ónega en Telecinco

Para dar ejemplo a sus colaboradores, Ónega mencionó a varias cadenas sin pudor alguno: "Telecinco, Antena 3, Telemadrid, La 1...". No obstante, Parada recogió cable y explicó que "decir que es alegre no es malo". De hecho, la presentadora madrileña estuvo ligada a Telecinco desde 2008 comenzando como reportera y cronista parlamentaria en 'Informativos Telecinco', pese a que actualmente tenga una rivalidad activa con 'TardeAR' al ser un formato similar al suyo que coincide en la misma franja horaria.