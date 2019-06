Sonsoles Ónega ('Ya es mediodía'): "Juntar información y entretenimiento es lo que ha resultado atractivo"

Esta es una entrevista que va a empezar con el final de la conversación. Ventajas de la transcripción. 'Ya es mediodía' cumple un año este 15 de junio y antes de ponernos a hablar de cifras, balances y resultados, vamos a darle un pequeño espacio al sentimiento, a la sensiblería, a eso que se siente cuando uno está de cumpleaños.

"Haber llegado al año me emociona", dice Sonsoles Ónega . Le emociona por la gran subida de audiencias que ha experimentado el programa en estos doce meses de vida. Le emociona porque han logrado ponerse en paralelo a muchos espacios asentados desde hace años, pero, sobre todo, le emociona por lo bonito del proyecto, del que ella se confiesa la cara visible, pero del que quiere destacar toda la gente que lo ha hecho posible. "Esto ha sido un crecimiento muy bonito de todo el equipo.", confiesa la presentadora.

Sonsoles Ónega

Sonsoles Óngega empezó en 'Ya es mediodía' siendo un rostro popular de los informativos de Mediaset. Sin embargo, decidió embarcarse en este "viaje de ida sin billete de vuelta" para empezar un proyecto desde cero. La experiencia la define como un "vértigo maravilloso" y explica qué es aquello que ha podido encontrar aquí y que nunca había vivido: "Hay gente en el equipo que ha empezado a construir su vida profesional con nosotros y, sé que es una ñoñez, pero me emociona. Llegar aquí, ver que todo estaba por hacer... Hemos podido ir colocando los muebles de nuestra casa, pero lo hemos hecho con cuidado".

252 programas, la casa ya está más que construida. Eso sí, nadie dijo que fuera fácil esto de la construcción. Cada crecida, cada décima, ha sido una lucha titánica, pero la periodista está segura de una cosa, "cada miembro del equipo, en su silencio, en su soledad dirá: 'ha merecido la pena'". Ahora sí que sí, toca hablar de audiencias, crecidas, datos, dadas las gracias a la orquesta, toca que hable el director.

¿Nos podrías hacer un balance de este año que ha pasado ya en 'Ya es mediodía'?

Es un balance muy positivo. El programa empezó con datos discretos en junio de 2018, con un 7,6 de media y 690.000 espectadores, y en un año estamos en un 12,9%, que prácticamente es un 13 técnico, y 1.130.000 espectadores. Sé que es horrible hablar de datos, porque parece que le quitan toda la emoción, pero son los que mejor retratan la evolución que ha tenido 'Ya es mediodía'. El balance es muy positivo y, aunque queremos más, es cierto que nunca soñé con llegar al año con estos datos y con margen además para seguir creciendo.

Sonsoles Ónega, en la sección 'Fresh'

Con esta evolución, ¿a qué aspira 'Ya es mediodía'?

Aspiramos a que se convierta en una marca consolidada en Mediaset la próxima temporada, en esa franja tan difícil y que tiene una competencia tan bien asentada. Luchando, creciendo, alterando y moldeando el programa a las necesidades de la franja y de nuestra audiencia.

Fue un acierto incorporar el 'Fresh' al programa

La crecida es realmente significativa y, además, lográis superar a algunos programas de la competencia que llevan ya años en esa franja. ¿Cuál crees que es la clave de esto?

Yo creo que hay distintas claves. La primera, probablemente, es la flexibilidad que hemos tenido para adaptarnos a las exigencias de la franja. La segunda, la combinación de ingredientes en un momento en el que el espectador llega a casa, ya que el consumo a partir de las 13:30 se multiplica, por lo que tienes que abordar lo que espera un abanico de gente muy amplia. Hay gente que quiere información y hay gente que quiere entretenimiento. La combinación de todos esos elementos yo creo que es lo que ha resultado atractivo.

Es un programa donde te importará la política cuando la política es noticia para los sucesos. Para las historias humanas, las noticias del corazón y el entretenimiento tenemos esa parte del 'Fresh', que yo creo fue un acierto incorporar, porque le dio mucha identidad al programa. Probablemente esas sean las claves del crecimiento y sobre todo de la fidelidad, porque somos un programa que tiene una fidelidad altísima y eso nos encanta porque el que viene se queda o repite al día siguiente.

Sonsoles Ónega, en conexión con 'El programa de Ana Rosa'

No me produce ningún problema tantearme en otros registros

¿Por qué nació 'Ya es mediodía'?

Las cosas que están pasando en directo justifican a 'Ya es mediodía' totalmente, que en el fondo fue el objetivo de cadena. Telecinco quiso quitarle el candado a esa franja que había tenido programas de entretenimiento, concursos... Y abrirla al directo. Cuando ocurren ciertas cosas, te das cuenta de la necesidad de tener la franja abierta. Pasó con Julen, pasó con Laura Luelmo, ha pasado con asuntos políticos como la constitución de las Cámaras, la rueda de prensa que ofreció el astronauta Pedro Duque sobre sus sociedades patrimoniales... Nos va muy bien cuando hay información en directo y así justificas el mantener esa franja abierta.

¿Dirías que esa es el factor que más destacas del programa?

Es una mezcla de todo. 'Ya es mediodía', pese a ser un equipo pequeño es un equipo muy rápido y enseguida tiene esa capacidad y esa posibilidad de moverse y de estar en los sitios. Sin eso no podríamos hacerlo. Sin embargo, eso no ocurre todos los días, con lo cual yo creo que es más clave la fusión de contenidos que lo otro.

¿Cómo fue el cambio de informar sobre tribunales y el Congreso a dirigir la mesa de 'Ya es mediodía'?

No fui del todo consciente de lo arriesgada que era la apuesta, sobre todo por la incertidumbre de qué nos íbamos a encontrar al otro lado. Cuando digo al otro lado digo en los hogares, donde el espectador tiene un mando a distancia que te revisa en decenas de segundo. Para mi ha sido un aprendizaje continuo que no ha acabado. Ha sido entrar en una maquinaria nueva que desconocía y que me está haciendo crecer diariamente.

'Ya es mediodía' tiene mucho de reflejo de la conversación de gente normal entre gente normal

Dirigiendo la mesa del 'Fresh' se te ve comodísima

Me produjo un vértigo tremendo cuando decidieron incorporar ese contenido al programa. Vértigo por no saber encontrar el tono y reconozco que Miguel Ángel Nicolás que ha estado conmigo desde el principio me ayudó mucho a desencorsetarme. Para eso no tengo explicación ni fórmula, pues quizá yo soy así que no me produce ningún problema tantearme en otros registros. Lo hago con naturalidad.

Sonsoles Ónega, en el especial 28A

En este programa tenemos una conversación como puede tener cualquiera en su casa con su familia o con sus amigos. La gente no está continuamente hablando del cambio climático ni se pasa 24 horas hablando de los pactos, sino que hablas un ratito y luego se comenta una foto de Fran Rivera, esta es la vida. 'Ya es mediodía' tiene mucho de reflejo de la conversación de gente normal entre gente normal.

Decidí delegar y dejar la serie de mi novela en Aitor Gabilondo

Y tanto cambias de registros que también has escrito una novela, que además se va a adaptar en Telecinco

Sí, es una novela que está inspirada en hechos reales y se sitúa en la segunda República, año 1933, un momento muy convulso para España. Se basa en las hijas de la protagonista, Carmen, que en un momento dado me contaron la historia de su madre y a mí me pareció que ahí había un novelón y un historión. Carmen es una mujer excepcional que merecía que yo escribiera esta historia para ella y tú entiendes también que es una heroína. Tuvo que luchar en un tiempo en el que era muy complicado hacer realidad sus sueños. El suyo era vivir una historia de amor fuera del matrimonio, que por aquel entonces era una cosa terrorífica.

La adaptación vino enseguida, porque a la cadena le gustó mucho el texto desde el principio. Yo estoy como loca por verla, aunque estoy muy desvinculada, no conscientemente, pero desde el principio decidí dejar y delegar en Aitor Gabilondo, que es quien va a dirigir el proyecto y lo produce. Tengo una confianza absoluta de que lo que haga va a ser una maravilla.

Creo que en los tiempos que corren, necesitamos más que nunca heroínas así

Tú lo has dicho.