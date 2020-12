La soprano Naida Abanovich, ganadora de 'La Voz Senior 2'

La noche del domingo 27 de diciembre, la segunda edición de 'La Voz Senior' alcanzó su final en Antena 3. Una ocasión en la que los ocho finalistas, dos por equipo, volvieron a demostrar su talento sobre el escenario, antes de que la soprano Naida Abanovich, miembro del equipo de David Bustamante, se acabara proclamando justa ganadora de la edición.

Naida Abanovich, ganadora de 'La Voz Senior 2', actuando junto a David Bustamante

La artista bielorrusa logró alzarse con la victoria frente a los otros siete finalistas, en una gala cargada de emociones y sorpresas de familiares: Emi Bonilla y Nico Fioole, del equipo de Antonio Orozco; Fernando Demon y Juana Zamora, del grupo de Pastora Soler; Los Tres Aires y Mingo Fernández, compañeros de Rosana; y Fernando Liben, compañero de equipo de Abanovich. La concursante defendió su victoria interpretando el tema operístico "Ebben N'Andro Lontana", tras lo cual fue la elegida por Bustamante para continuar hacia la recta final, en la que cantaron juntos "La traviata", de Giuseppe Verdi. Después, en la recta final, el público se decantó por nombrar ganadora a Naida, en un duelo final contra su compañero Nico.

La decisión de la audiencia llegaba mucho después de una primera actuación de Abanovich en solitario que dejó a los cuatro coaches emocionados. "Te mereces tantas cosas buenas... has sufrido tanto de una manera tan injusta, que esto tiene que ser para todo el mundo, no tiene que disfrutarlo solo la gente de Palma de Mallorca", declaró Bustamante, orgulloso, haciendo referencia a la dura experiencia de la soprano como artista de la calle. "Estoy temblando. Para mí ella desde el principio era un ángel. Lo que acaba de hacer es de una maestra", elogió Pastora, al borde del llanto, mientras que Orozco declaró que "es una necesidad que esta señora tenga la oportunidad de que todo el mundo la escucha. No puede ser que pase sin pena ni gloria". "La actuación me ha quitado todas las palabras, no sé cómo describir lo que siento", reconoció Rosana, "enamorada de la voz y del talento" de Naida. "Lo único que necesita no es suerte, si no justicia", concluyó la artista.

"Ha sido una experiencia muy bonita"

Su nombramiento como ganadora, que traía consigo la grabación de un single con Universal, pilló un tanto desprevenida a Abanovich, quien destacó el talento de su compañero Nico antes de admitir, sonriente, que "no tengo palabras. ¡Muchas gracias, España!". Algo más elocuente tras la euforia inicial, Naida grabó un mensaje para los seguidores del talent show en el siguió manifestando su agradecimiento. "Quiero dar las gracias a todos los que lo han hecho posible. Ha sido una experiencia muy bonita que nunca olvidaré", declaraba la artista, emocionada, agradecida también con Bustamante por "apostar por mí hasta el final". La artista también dio gracias al resto de coaches, la presentadora Eva González y "todos aquellos que siempre me han acompañado". "Espero y deseo que este nuevo año esté cargado de salud y esperanza para todos", concluyó Naida, en un vídeo que fue publicado en la cuenta de Twitter del programa, cuyo equipo también manifestó su agradecimiento hacia la concursante "por hacernos vibrar en cada momento de 'La Voz Senior".