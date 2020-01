Steisy ('MyHyV') se derrumba al recordar su operación más complicada: "Podría haberme quedado en el sitio"

Pasar por quirófano siempre es motivo de preocupación, y sino, que se lo pregunten a Steisy. La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha recordado, hecha un mar de lágrimas, lo que sin duda ha sido uno de los momentos más angustiosos de su vida. Y es que complicaciones durante la operación con sus primeras prótesis mamarias, que se encontraban en muy mal estado, estuvieron a punto de costarle la vida.

Steisy rompe a llorar al recordar la operación

Según ha explicado la andaluza en la web de Telecinco, cierto día comenzó a notar alteraciones evidentes en sus pechos. "El tacto no era el mismo, se empezaron a desplazar a los lados y empezó a cambiar la forma", ha apuntado, por lo que decidió visitar a un médico. En la clínica le dijeron que lo mejor era operar cuanto antes. "Se miraron todos con cara muy rara y cuando me vio el doctor me dijo: 'esto no está bien, hay que quitarlo ya'", ha reconocido sobre lo que supuso un verdadero shock.

Una semana después, Steisy estaba en el quirófano. Su novio Pablo tuvo que esperar hasta siete horas a que saliese y la extronista se ha derrumbado al recordarlo. "El médico me contó que mi prótesis se había encapsulado y tuvieron que quitármela a trozos. Se había pegado al músculo y a la costilla y tuvieron que rasparme entera y coserme las axilas por dentro", ha explicado entre lágrimas sin dejar de agradecer el trabajo de los médicos: "Me han salvado la vida".

Situación crítica

A causa de la ingente pérdida de sangre, la situación se volvió crítica. La extronista ha reconocido que incluso temió por su vida: "El doctor dice que ha sido la operación más difícil que ha tenido. En un momento miró a la médica y que me podía quedar en el sitio, pero al final lo consiguieron y salí de peligro". Tras el susto, Steisy reconoce que está "contenta" y recalca que "operarse no es malo" siempre y cuando se lleve con control y acudiendo a un especialista en cuanto se perciba algo extraño.