'Stranger Things' rompe Netflix con el estreno de su temporada final

Por Alejandro Rodera |

El regreso de 'Stranger Things' no ha decepcionado. De hecho, el lanzamiento de los nuevos episodios ha despertado un interés tan mayúsculo que Netflix ha sido incapaz de lidiar con tal nivel de demanda. Y es que el debut del primer volumen de la quinta y última temporada de la serie, que consta de cuatro capítulos, ha desatado fallos técnicos en el servicio estadounidense durante la madrugada del 27 de noviembre.

La esperadísima cita con la serie de ciencia ficción estaba programada para una hora intempestiva en lo que respecta al público español, ya que el estreno ha tenido lugar a las 2:00, es decir, en plena noche. Sin embargo, ese horario era mucho más placentero para la franja de Los Ángeles, donde eran las 17:00, y para la de Nueva York, donde corrían las 20:00. Por tanto, el consumo del público estadounidense estaba mucho más masificado, hasta el punto de tumbar Netflix en ese momento concreto.

Gaten Matarazzo como Dustin en la quinta temporada de 'Stranger Things'

Como informan medios como Variety o Deadline, en los instantes posteriores al lanzamiento de los nuevos episodios de 'Stranger Things' se produjo una caída de Netflix que afectó a millares de usuarios. Al acceder a la plataforma, aparecía una imagen del reality culinario 'Niquelao!' acompañada de un mensaje que avisaba del error temporal: "Algo ha salido mal. Lo sentimos, estamos teniendo problemas con tu petición. Encontrarás mucho más que explorar en la página principal".

Maya Hawke regresa como Robin en la última temporada de 'Stranger Things'

Alta expectación

No obstante, la dificultad para acceder se solventó a los pocos minutos, aunque algunos usuarios todavía experimentaron algún que otro fallo. "a través de televisiones, pero el servicio se recuperó en cinco minutos", ha expresado un portavoz de Netflix.

Las ganas de descubrir el desenlace de 'Stranger Things' se han hecho notar no solo con el propio estreno, sino también a lo largo de la semana anterior. Si revisamos el top 10 de Netflix entre el 17 y el 23 de noviembre, la ficción de los hermanos Duffer logró un hito sin precedentes al colocar sus cuatro entregas anteriores en el ranking de lo más visto en todo el mundo. El siguiente paso será comprobar cuál ha sido el verdadero impacto del regreso, que se completará el 26 de diciembre y el 1 de enero con la llegada de los capítulos finales.